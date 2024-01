Napoli, per Meret infortunio serio: in porta Gollini, l’emergenza continua

Problema alla coscia sinistra per il portiere dello scudetto, che resterà lontano dal terreno di gioco per alcune settimane: al suo posto pronto l’ex Atalanta e Fiorentina

02-01-2024 15:37

Giornalista professionista, specializzato in calcio e pallanuoto, cura anche la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

La già complicata situazione del Napoli viene aggravata dalle notizie provenienti dall’infermeria: Alex Meret ha rimediato un infortunio muscolare piuttosto serio alla coscia sinistra e potrebbe restare lontano dal campo per diverse settimane. Al suo posto, però, Walter Mazzarri ritrova Pierluigi Gollini.

Napoli, Meret e l’infortunio con il Monza

Alex Meret è stato il salvatore del Napoli nella partita con il Monza: il portiere friulano ha parato il rigore di Pessina, evitando che il frustrante 0-0 si trasformasse in una tragica sconfitta per gli azzurri. Dopo quell’intervento, però, Meret ha dovuto abbandonare il campo da gioco per un infortunio di natura muscolare. Oggi il club partenopeo ha reso noto l’esito degli esami strumentali effettuati dal suo numero uno: il suo infortunio è piuttosto serio.

Napoli, infortunio alla coscia sinistra per Meret

Secondo quanto diffuso dal Napoli in una nota ufficiale, infatti, gli esami effettuati da Meret presso il Pineta Grande Hospital di Castelvolturno hanno evidenziato una lesione di secondo grado del muscolo semimembranoso della coscia sinistra. Un infortunio che costringerà Meret a restare lontano dai campi di gioco per diverse settimane: Mazzarri, dunque, non potrà disporre del suo portiere titolare nelle prossime gare.

Napoli: Meret out, ma Mazzarri ritrova Gollini

Quando ha lasciato il campo nel match contro il Monza Meret è stato sostituito d Nikita Contini, ex numero uno delle giovanili del Napoli e oggi terzo portiere dell’organico del team partenopeo: il 12esimo Pierluigi Gollini, infatti, era a sua volta fuori per infortunio. Ora però l’ex Verona, Atalanta, Tottenham e Fiorentina pare aver risolto i suoi problemi fisici ed è tornato a disposizione di Mazzarri, avendo svolto l’intera sessione di allenamento odierna in gruppo. Salvo sorprese sarà lui a difendere la porta del Napoli domenica contro il Torino.