Dragusin, l'agente snobba Roma e Napoli, apre a Milan e Inter, ma chiude col Tottenham

L'agente del difensore rumeno ex Juventus si sbilancia sul futuro del suo assistito, che pare sempre più destinato a volare in Premier League per vestire la maglia degli Spurs

30-12-2023 22:02

Giornalista pubblicista, redattore e autore, collabora da quasi 15 anni con il giornale dalla sua città, è content creator per diversi siti di divulgazione. Per Virgilio Sport segue i protagonisti del pallone ed è capace di trasformare in video tutto ciò che tocca

Oggetto del desiderio di mezza Serie A e di numerosi top club europei, Radu Dragusin potrebbe lasciare Genova e il Genoa già nel prossimo mercato di gennaio. Sull’argomento è intervenuto l’agente del centrale ex Juve, Florin Manea, che si è espresso circa le intenzioni del suo assistito, rivelando idee molto chiare e che, di fatto, sembrano tagliare fuori dalla corsa al centrale rumeno due squadre che erano sembrante alquanto interessate come Roma, Atalanta e Napoli. Restano, invece, in corsa Milan e Inter, ma le ultimissime indiscrezioni parlano di un’accelerata del Tottenham che può essere decisiva.

Stagione da top

Con la sua incornata imperiosa ha piegato i guantoni di Yann Sommer e costretto all’1-1 l’Inter nell’ultima gara del 2023 a Marassi del suo Genoa contro la capolista. Una prestazione importante, l’ennesima di una stagione da protagonista per Radu Dragusin, di professione centrale di difesa che con la maglia del Grifone, dopo la promozione della passata stagione si sta confermando su livelli altissimi anche in A, attirando le attenzioni di una mezza infinità di club. Di questo ha parlato l’agente, Florin Manea, che ai microfoni di SportItalia ha chiarito le priorità del suo assistito.

Dragusin punta a un top club

Sul mercato di gennaio, Manea ha spiegato: “Ci siamo detti che parleremo dopo il mercato, nemmeno noi vogliamo cambiare adesso e questo è il presupposto da cui partiamo. Poi, ovvio, se arriva un club importante che può far fare a Radu un salto di carriera, è normale che si valuterà ogni cosa. E lo stesso farà il Genoa dovesse essere messa sul piatto una cifra importante e, a quanto si legge, parliamo di possibili offerte da 30 milioni di euro… certi treni passano una o due volte nella vita, ma non abbiamo alcuna fretta di andarcene. Ci hanno chiamato in tanti, se uscisse qualcosa da qui, bene, altrimenti, dopo il mercato troveremo di certo l’accordo per rinnovare“.

Dragusin snobba la Roma

L’agente prosegue chiudendo di fatto le porte a Roma, Atalanta e – di riflesso – anche al Napoli, che lo aveva messo in lista per puntellare la retroguardia: “Roma o Atalanta? Ma secondo me – spiega Manea – se lascia il Genoa lo deve fare per una squadra molto importante… parlo di una delle top cinque-sei di Premier League o le top in Italia, come Milan o Inter… faccio questi nomi solo come esempi, non per dire che siano realmente interessate”.

“Poi, ovvio – prosegue Manea -, sono squadre fortissime e ci farebbe piacere si interessassero a lui. Ma vediamo. Ora, pensa a lavorare. Di italiane interessante ce ne sono, lo posso confermare, ma per prima cosa deve essere contento il Genoa, da lì, nel caso, toccherà a me portare avanti i colloqui. Se arriva, arriva, altrimenti, stiamo benissimo anche così”.

Accelerata Tottenham per Dragusin

Come rivelato dall’esperto di calciomercato, Fabrizio Romano, però, le speranze delle italiane sembrano destinate a infrangersi davanti all’accelerata del Tottenham, che avrebbe già raggiunto l’accordo con il giocatore e starebbe lavorando con il Genoa. Sui suoi profili social, Romano ha, infatti, scritto: “Il Tottenham è pronto a inviare la prima offerta verbale per Radu Dragusin dopo i colloqui aperti con il Genoa, come rivelato ieri sera. Dragusin ha già detto di sì“.

Ad accelerare la trattativa sarebbe il contemporaneo rallentamento degli Spurs per Todibo: “L’accordo potrebbe fallire presto, poiché i tempi con Nizza saranno lenti e il Tottenham vuole che il nuovo difensore centrale si unisca alla squadra già la prossima settimana”, ha completato il quadro Romano, confermando un accordo che pare ormai vicinissimo.