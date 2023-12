Polveriera Napoli: De Laurentiis spacca i tifosi, ora tutti vogliono l'esonero di Mazzarri

De Laurentiis ha chiesto scusa ai tifosi ma in città dilaga il malcontento: si chiede l'esonero di Mazzarri e c'è chi auspica il ritorno di Garcia

30-12-2023 12:00

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio che racchiude un turbinio di emozioni. Sì, il pallone è una cosa seria. E io adoro raccontarne la grande bellezza.

Disastro Napoli. Il 2023 dei campioni d’Italia si è chiuso con un altro risultato deludente: lo 0-0 col Monza. De Laurentiis si è assunto le responsabilità del naufragio partenopeo, ma i tifosi sono sul piede di guerra e invocano l’esonero di Mazzarri. Il paradosso è c’è chi addirittura chiede il ritorno di Rudi Garcia.

Polveriera Napoli: il ritorno di Mazzarri si è rivelato un flop

Lo raccontano i numeri, che non mentono mai. Inconfutabili. Nelle 10 gare dell’era Mazzarri-bis il Napoli ha vinto tre partite, ne ha pareggiata una e ne ha perse sei, di cui il clamoroso poker subito al Maradona dal Frosinone in Coppa Italia. Solo otto i gol fatti (negli ultimi 270 minuti gli azzurri sono rimasti all’asciutto), 16 quelli incassati: insomma, attacco anemico e difesa colabrodo. Al termine della partita col Monza De Laurentiis ha chiesto scusa ai tifosi assumendosi tutte le responsabilità di quanto successo dal post scudetto. Ma le sue parole non sono servite a rasserenare un ambiente che è una pentola a pressione.

Tifosi sempre più delusi: ora chiedono l’esonero di Mazzarri

C’è una decisione del tecnico di San Vincenzo che proprio non è stata digerita dai tifosi. Con Osimhen assente e Raspadori mai pericoloso, perché Mazzarri ha aspettato fino all’85’ per gettare nella mischia Simeone? Su Twitter dilaga il malcontento dei sostenitori azzurri. “Perché Mazzarri non è stato ancora esonerato? È palesemente in confusione e sta lavorando malissimo” commenta Gennaro Apicella.

“L’entrata del Cholito all’85’ è una roba che dovrebbe comportare l’abolizione immediata del patentino di allenatore! Già non vederlo titolare mi ha disturbato non poco. Pensa vederlo entrare a 5′ dal 90′ sul risultato di 0-0. Mazzarri è completamente fuso” esclama senza mezzi termini GioRos.

Napoli nel caos: c’è chi chiede il ritorno di Garcia

Proprio così: ripudiato da tutti, a partire da De Laurentiis, ora alcuni tifosi sembrano aver cambiato idea e chiedono di silurare Mazzarri per riprendere Rudi Garcia. “Kvara irriconoscibile, incredibile come in un anno un giocatore possa avere una metamorfosi del genere. Mazzarri improponibile a questi livelli, io non avrei mandato via Garcia. Non è facile andare dove si è vinto lo scudetto” scrive davidepa. “A questo punto può tornare Garcia. Tanto vale continuare col francese” aggiunge AldebaraN_Biagio.