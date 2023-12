Calciomercato: l’Inter vicino a Buchanan, l’Atalanta piazza il colpo Hien, il Napoli sogna Samardzic

Si chiude il 2023 sul terreno di gioco ma non quello del calciomercato che rischia di vivere un gennaio inaspettatamente attivo: l’Inter non vuole lasciare nulla di intentato, occhio alla Juventus

31-12-2023 15:07

Il 2023 si è chiuso sul campo da calcio, ma prima dei botti che accompagneranno la chiusura dell’anno potrebbero arrivare i primi fuochi d’artificio anche in sede di calciomercato. Tante le società che devono andare ad aggiungere tasselli fondamentali, correggere qualche scelte sbagliato o rimettere mano completamente al progetto varato quest’estate.

Inter: Buchanan sempre più vicino

Prima i rinnovi poi gli acquisti. Marotta e Ausilio sembrano avere le idee molto chiare per l’Inter che verrà con le firme di Darmian e Dimarco che restano a far parte dell’ossatura nerazzurra anche nelle prossime stagioni. Ma c’è da pensare al futuro e a un campionato che mette la squadra di Inzaghi di fronte a tantissime sfide in Italia e in Europa. Il primo colpo del 2024 potrebbe essere quello di Tajon Buchanan.

L’esterno di fascia canadese è da tempo nel mirino della società nerazzurra che ha aperto da settimane una lunga trattativa con il Bruges che ora sembra arrivare alla sua conclusione. Il club belga sta per dire sì ad un’offerta da 8 milioni di euro più 4 di bonus.

L’Atalanta piazza il colpo: ecco Hien

Tra le prime società a muoversi su questo mercato invernale c’è l’Atalanta che ha messo a segno il colpo Isak Hien. Il 24enne difensore svedese passa dal Verona all’Atalanta per un accodo che si aggira tra gli 8 e i 9 milioni di euro. Per Gasperini si tratta di un colpo importante visto che ha dovuto fare i conti con tanti infortunati nel reparto difensivo. Nell’affare arriva per l’Under 23 bergamasca anche il giovane attaccante Siren Diao.

Il Napoli sogna Samardzic

Dopo la partenza di Elmas e una prima parte di campionato da incubo, il Napoli è quasi obbligato a tornare sul mercato. Primo obiettivo è quello di un centrocampista vista la partenza di Elmas e quella molto probabile di Demme. L’obiettivo principale è Lazar Samardzic in uscita dall’Udinese. Secondo il giornalista ed esperto di mercato Fabrizio Romano, il giocatore serbo-tedesco sarebbe a un passo dal vestire l’azzurro con il padre-procuratore che potrebbe arrivare presto in Italia per sancire l’affare fatto.

La Juve punta sul “green power”

Massimiliano Allegri punta sulla linea verde per affrontare eventuale defezioni nella rosa della Juventus. L’esplosione di Yildiz mette a disposizione del tecnico toscano un talento purissimo, con Allegri che si è già sperticato in lodi per un altro 18enne: Joseph Ngonge. Il lavoro di ricerca in giro per l’Europa di Cristiano Giuntoli però non si erma ed è in dirittura di arrivo anche l’acquisto del classe 2006 Vasilije Adzic. Sullo sfondo un altro 2006 di grande interesse in casa Juventus, Winsley Boteli del Borussia Monchengladbach.