Quando inizia e finisce il calciomercato invernale 2024: le date in Italia

Con un girone di andata che ha esplicitato le proprie traballanti domande e le necessità di revisione, si apre la sessione invernale del calciomercato. La promessa di colpi davvero entusiasmanti è condizionata dalle reali possibilità di investimento delle società, l’avvento della Superlega e i vincoli di contratto.

Il mercato di riparazione, in questo gennaio, si colloca in modo del tutto anomalo a chiusura di un campionato che è stato segnato da un inatteso crollo del Napoli campione d’Italia, la rinascita Juventus e la potenza di gioca dell’Inter con la sorpresa Bologna.

In queste settimane di trattative e operazioni si concentreranno, dunque, i trasferimenti più rilevanti per apportare quei correttivi che, i primi mesi di campionato, hanno reso indispensabili per via di quanto stabilito nella sessione estiva o per gli infortuni che stanno colpendo, per citare un esempio, in modo frequente il Milan. Ma quando si apre ufficialmente questa finestra di riparazione? E quando si chiudono le trattative?

Quando inizia la sessione invernale di calciomercato

Archiviato questo girone d’andata, si entra nel vivo di trattative, affari, rumors e possibili triangolazioni o innesti a partire dalla data stabilita di apertura ufficiale delle operazioni: il 2 gennaio 2024.

Quindi, questa è la data in cui si incomincia in via ufficiale, quel che accade o si sussurra prima di allora è propedeutico. Le squadre di Serie A, B e C avranno a disposizione solamente poche settimane per migliorare la propria rosa con acquisti e cessioni, così da prepararsi agli ultimi mesi di un campionato lungo e intenso che arriverà a ridosso di Euro 2024, atteso dal ct Luciano Spalletti e dai tifosi.

Ricordiamo che da questa data le squadre italiane potranno depositare i contratti presso la Lega Calcio.

Quando si conclude il calciomercato invernale

La chiusura della sessione invernale, limitata a poche ma intense settimane di scambi, è fissata per il 31 gennaio 2023, con orario di scadenza per depositare negli ultimi contratti attorno alle ore 20 (da confermare), per Serie A, B e C.

Si tratta, dunque, di poco più di quattro settimane utili soprattutto per chiudere quelle operazioni che sono già state impostate e che riguardano giocatori vincolati da contratti (per i parametri zero si può chiudere in qualsiasi momento) in essere.

Dopo le 20 del 31 gennaio 2024 non sarà più possibile depositare contratti, ad eccezione di quei giocatori svincolati o che risultassero non sotto contratto.

La finestra di riparazione a gennaio 2023

Rimane il fatto che per un numero esiguo di società che sono in una situazione complicata, le big della Serie A potrebbero ricorrere a questa sessione invernale di riparazione per apportare gli ultimi correttivi alla rosa. Juventus, ma anche Napoli o Milan potrebbero riservare ai propri tifosi delle novità.

Dal 2 al 31 gennaio 2024, i club di A, B e C per circa 4 settimane dovranno risolvere gli inghippi scaturiti da difficoltà ambientali o problemi fisici e adeguare la rosa dopo la prima parte della stagione, che ha offerto spunti di riflessione sulle scelte estive.