Inter, partita l'operazione rinnovi: manca ancora quello più importante

La società nerazzurra ha ufficializzato i prolungamenti dei contratti di Darmian, Dimarco e Mkhitaryan. Resta ancora da decidere il futuro di Lautaro Martinez, a breve firmerà anche Barella

30-12-2023 19:16

Tempo di rinnovare le strategie, di rispondere ad “assalti” di pretendenti straniere, e soprattutto di progettare il futuro. In casa Inter è arrivato il momento di chiudere degnamente il 2023 rinnovando i contratti dei giocatori: Darmian, Dimarco e Mkhitaryan hanno infatti prolungato il loro accordo con la società nerazzurra.

Inter, il rinnovo di Dimarco

Particolarmente sentito il rinnovo dell’esterno mancino, che ha siglato un accordo fino al 2027 con tanto di messaggio su Instagram. “Niente è come tornare a casa e restarci, l’Inter l’ho sognata da bambino“. Dal canto suo, la società nerazzurra ha parlato di “una storia iniziata molto tempo fa e destinata a durare”. Prolungamento di un anno rispetto alla precedente scadenza, finora l’esterno mancino ha messo insieme 119 presenze e 11 gol con la maglia dell’Inter, numeri destinati a crescere nel 2024 e non solo.

Il messaggio social di Dimarco

Dimarco su Instagram ha espresso la sua gioia per il rinnovo: “Io l’Inter l’ho sognata da bambino, l’ho sfiorata, vissuta, l’ho dovuta lasciare e poi l’ho ritrovata quando ormai non ci credeva più nessuno. È lavoro ma è passione, tifo, fatica, soddisfazione, sofferenza, gioia e amore puro. È la mia vita. Grazie alla società, al mister, allo staff, ai miei compagni e a tutti quelli che lavorano ad Appiano e in sede. Grazie alla mia famiglia e a chi lavora con me. Ma soprattutto grazie a voi e al vostro affetto. Dicono sempre che viaggiare sia una delle cose più belle da fare. Vero, ma aggiungo che niente è come tornare a casa e.. restarci!”.

Rinnovo automatico per Darmian

Sempre nella giornata di oggi l’Inter ha annunciato il prolungamento del contratto di Matteo Darmian fino al 2025. Si tratta di un rinnovo automatico, una clausola contenuta nel contratto che l’esterno aveva firmato poco più di 3 anni fa coi nerazzurri. Essendosi “verificate le condizioni per il prolungamento”, l’accordo è esteso anche alla stagione 2024-25. Darmian era arrivato all’Inter nell’ottobre 2020 e da allora ha vestito il nerazzurro per 140 volte (8 gol segnati). Con l’Inter Darmian ha ritrovato anche la Nazionale. Cresciuto nel Milan, ha vestito anche le maglie di Padova, Palermo, Torino, Parma e Manchester United.

Mkhitaryan nerazzurro fino al 2026

Infine, è toccato all’armeno Henrikh Mkhitaryan, che ha deciso di prolungare la sua esperienza con la squadra di Inzaghi per altre due stagioni. “Il centrocampista classe 1989 – si legge nel comunicato dell’Inter – sarà nerazzurro fino al 30 giugno 2026“. Arrivato nel 2022 dopo l’esperienza con la Roma, all’Inter ha fin qui realizzato 7 gol e 7 assist in 73 presenze. “L’Inter è casa mia” è stato il suo commento via social.

Inter, ora tocca a Lautaro e Barella

Eppure, ora si aspetta il rinnovo più importante, quello di Lautaro Martinez. Da tempo se ne parla, le parti sembrano sempre più vicine, eppure le firma non è ancora arrivata. Entro la Befana la società nerazzurra spera di annunciare il prolungamento del contratto dell’argentino, che dovrebbe essere fino al 2028 con un ingaggio da 7 milioni netti a stagione, facendo dell’argentino il giocatore più pagato della rosa. Stesso dicasi anche per Barella: il centrocampista dovrebbe a breve firmare per un nuovo quinquennio nerazzurro, andando a guadagnare oltre 6 milioni”.

