Inter, Lautaro torna nel 2024: il post del bomber e le accuse dei tifosi

L'attaccante ha un riportato un risentimento all'adduttore in coppa Italia contro il Bologna e salterà le prossime due gare, il web contro Inzaghi

22-12-2023 16:20

Nella sua lunga carriera ha vissuto da inviato importanti eventi come i Giochi Olimpici, i Giochi del Mediterraneo e gli Europei di Calcio. Ha collaborato con importanti agenzie di stampa e quotidiani nazionali. Se fosse un calciatore, sarebbe sicuramente l’uomo d’ordine (e il capitano in pectore). Per Virgilio Sport cura specialmente la sezione dedicata al Calcio

Non era un problema da poco quello che ha riportato Lautaro mercoledì, quando era uscito zoppicando dalla gara contro il Bologna in coppa Italia. Gli esami strumentali svolti questa mattina alla clinica Humanitas di Rozzano hanno riscontrato un risentimento muscolare all’adduttore della gamba sinistra: le condizioni dell’argentino saranno rivalutate nei prossimi giorni per poter stimare i tempi di recupero ma bisognerà aspettare l’anno nuovo per vederlo in campo.

Lautaro salterà le gare con Lecce e Genoa

Inzaghi dovrà quindi fare a meno del suo bomber principe per la prossima sfida di campionato contro il Lecce e anche per quella successiva contro il Genoa: il giocatore contro il Bologna aveva giocato sul dolore dopo aver accusato un fastidio, peggiorando così la situazione. Inzaghi l’ha tolto solo dopo il gol dell’illusorio vantaggio nel primo supplementare.

Il post dell’argentino su Instagram

Il bomber esprime la sua delusione sui social e scrive su Instagram: “Sono molto dispiaciuto di come è andata la partita di mercoledì sera, la Coppa Italia è una competizione a cui teniamo tanto visto che abbiamo vinto le ultime due edizioni, avremmo voluto proseguire nel cammino, la squadra ha dato tutto affinchè potesse succedere. Ora focus totale sugl’altri importantissimi obiettivi rimasti. Dopo 89 presenze di fila purtroppo sono costretto a fermarmi e quindi sono dispiaciuto di non poter aiutare domani i miei compagni, per qualche giorno riposo forzato per recuparare e tornare il prima possibile”.

I tifosi furiosi per il minutaggio di Lautaro col Bologna

Lautaro non saltava una partita dell’Inter dal 9 aprile 2022 e sul web è già caccia al colpevole: “Lauti è stato impiegato troppo e male mercoledì. Non doveva tirare il rigore, non bisognava lasciarlo dentro per non demoralizzarlo, non doveva giocare così tanto, andava tolto quando si toccava la coscia” e poi: “Io ancora non capisco perché non si è tolto subito, quando ha avvertito il fastidio!” e anche: “Il punto è che se l’è andato a cercare, giocando sopra ad un dolore invece di fermarsi subito.”

C’è chi osserva: “Il problema non è l’infortunio di Lautaro, ogni tanto ci sta di saltare 1 o 2 partite… il problema è non avere alternative e quindi non averlo fatto riposare in una competizione inutile” e anche: “Le alternative sono ex giocatori. Non possiamo aspettarci nulla. La dirigenza sapeva” oppure: “Contro Lecce e Genoa possono anzi DEVONO essere sufficienti giocatori come Arnautovic e Sanchez. Altrimenti inutile fare discorsi di Scudetto e Champions”

Il web è scatenato: “Cercasi attaccante vero disperatamente. Per rimediare ai gravi errori di quest’estate” e infine: “Due match si possono vincere anche senza di lui. Però Arna e Sanchez devono svegliarsi”.