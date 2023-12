Pagelle Inter-Bologna 1-2 d.t.s.: super Zirkzee e Ndoye trascinano i rossoblù, Lautaro notte da dimenticare

Top e flop della partita Inter-Bologna, valida per gli ottavi di Coppa Italia: Lautaro fallisce il rigore ed esce dal campo dolorante, Ravaglia colossale

20-12-2023 23:43

Il Bologna sbanca l’Inter in rimonta nei supplementari e stacca il pass per i quarti di Coppa Italia. Succede tutto nell’extra-time, con i padroni di casa che sbloccano la sfida grazie al colpo di testa di Carlos Augusto. In seguito, Beukema e Ndoye riescono a ribaltare il risultato grazie a due grandi giocate di Zirkzee. Strepitosa performance della squadra di Thiago Motta che nel prossimo turno affronterà la Fiorentina.

La chiave della partita

Entrambi gli allenatori danno spazio alle seconde linee. Inter subito alta e aggressiva in fase di non possesso, con il Bologna che risponde bene in fase difensiva contenendo al meglio i nerazzurri. Nella ripresa, i rossoblù inizinoa ad aumentare i giri con giocate di qualità facendosi vedere anche in fase offensiva, ma senza mai sorprendere la difesa della squadra lombarda.

La squadra di Inzaghi, dopo aver concesso qualcosa agli avversari, torna a tenere il pallino del gioco e spreca anche l’opportunità di portarsi in vantaggio dagli undici metri con la parata di Ravaglia su Lautaro. Il Bologna soffre davanti all’assedio dei nerazzurri, ma riesce a trascinare i campioni in carica del torneo ai supplementari. Nell’extra-time succede di tutto: prima il gol di Carlos Augusto, poi il pareggio di Beukema e il gol rimonta di Ndoye. Il Bologna dimostra di non essere mai uscito dalla gara e si conferma in splendida forma.

Le pagelle dell’Inter

Audero 6: Suda freddo sulla conclusione al volo di tacco di Fabbian. Bravo nell’uscita al limite dell’area sugli sviluppi della punizione dei rossoblù. Non può nulla sui gol di Beukema e Ndoye.

Suda freddo sulla conclusione al volo di tacco di Fabbian. Bravo nell’uscita al limite dell’area sugli sviluppi della punizione dei rossoblù. Non può nulla sui gol di Beukema e Ndoye. Bisseck 6: Tanta forza fisica e altrettanta tecnica. Coraggioso nelle scelte. Continua a crescere gara dopo gara. (pts 1′ Pavard 6: Importante rientro per i nerazzurri in virtù degli infortuni).

Tanta forza fisica e altrettanta tecnica. Coraggioso nelle scelte. Continua a crescere gara dopo gara. Importante rientro per i nerazzurri in virtù degli infortuni). Acerbi 6: Titolare inamovibile per Inzaghi, anche in virtù degli infortuni. Dirige la difesa senza sbavature. Impeccabile, ma soffre la corsa delle forze fresche del Bologna nel finale.

Titolare inamovibile per Inzaghi, anche in virtù degli infortuni. Dirige la difesa senza sbavature. Impeccabile, ma soffre la corsa delle forze fresche del Bologna nel finale. Bastoni 5.5: Commette un errore stile gara d’andata contro il Real Sociedad e permette una velenosa ripartenza dei rossoblù. In seguito svolge la sua gara servendo anche una buona palla rasoterra per Frattesi nella ripresa. (st 28′ Dimarco 6: Entra molto bene in gara e sfiora anche il gol. Serve un assist al bacio per Carlos Augusto)

Commette un errore stile gara d’andata contro il Real Sociedad e permette una velenosa ripartenza dei rossoblù. In seguito svolge la sua gara servendo anche una buona palla rasoterra per Frattesi nella ripresa. Entra molto bene in gara e sfiora anche il gol. Serve un assist al bacio per Carlos Augusto) Darmian 6: Con il suo pressing contiene gli esterni avversari. Tiene alta la sua squadra.

Con il suo pressing contiene gli esterni avversari. Tiene alta la sua squadra. Frattesi 6: Non insacca un tap-in sul corner di Asllani e cicca sul rasoterra di Bastoni. Bravo nei recuperi. Inesistente nell’extra-time.

Non insacca un tap-in sul corner di Asllani e cicca sul rasoterra di Bastoni. Bravo nei recuperi. Inesistente nell’extra-time. Asllani 6: Molto propositivo nel primo tempo. Bravo anche in fase difensiva sull’inserimento di Urbanski. Cala nella ripresa. (st 38′ Sensi 5.5: Non un buon impatto da subentrato)

Molto propositivo nel primo tempo. Bravo anche in fase difensiva sull’inserimento di Urbanski. Cala nella ripresa. Non un buon impatto da subentrato) Klaassen 6: Dopo aver deluso le aspettative nelle gare precedenti, l’ex Ajax scende in campo con tutt’altra personalità. Nei primi minuti di gioco calcia un tiro potente da fuori area dove Ravaglia gli ha negato la gioia del gol. Cala nel corso della gara. (st 28′ Barella 6: Svolge i suoi compiti anche da subentrato adattandosi dopo qualche minuto dal suo ingresso in campo).

Dopo aver deluso le aspettative nelle gare precedenti, l’ex Ajax scende in campo con tutt’altra personalità. Nei primi minuti di gioco calcia un tiro potente da fuori area dove Ravaglia gli ha negato la gioia del gol. Cala nel corso della gara. Svolge i suoi compiti anche da subentrato adattandosi dopo qualche minuto dal suo ingresso in campo). Carlos Augusto 7: Ottimo pressing sugli avversari. Serve un pallone prezioso a Frattesi. Trova la rete di testa nel primo tempo supplementare.

Ottimo pressing sugli avversari. Serve un pallone prezioso a Frattesi. Trova la rete di testa nel primo tempo supplementare. Lautaro 6: Indemoniato. Tutte le azioni offensive passano da lui. Crea grattacapi alla formazione di Thiago Motta. Sbaglia il rigore del possibile vantaggio, ma subito dopo conferma la sua grande personalità e cerca la via del gol. Si spegne nel finale. Esce dolorante toccandosi l’interno coscia. (pts 9′ Mkhitaryan 5.5: Non incide).

Indemoniato. Tutte le azioni offensive passano da lui. Crea grattacapi alla formazione di Thiago Motta. Sbaglia il rigore del possibile vantaggio, ma subito dopo conferma la sua grande personalità e cerca la via del gol. Si spegne nel finale. Esce dolorante toccandosi l’interno coscia. Non incide). Arnautovic 5.5: Ex di turno e osservato speciale della serata, cicca un pallone d’oro nei primi minuti di gioco e sbaglia clamorosamente un gol praticamente fatto davanti alla porta. Non impensierisce la difesa avversaria. Deludente. (st 28′ Thuram 6: Entra in campo e propone solo giocate di qualità).

Ex di turno e osservato speciale della serata, cicca un pallone d’oro nei primi minuti di gioco e sbaglia clamorosamente un gol praticamente fatto davanti alla porta. Non impensierisce la difesa avversaria. Deludente. Entra in campo e propone solo giocate di qualità). All. Inzaghi 5: Vuole il pressing dai suoi ragazzi e viene accontentato. Riceve qualche conferma dalle seconde linee. È costretto a far riferimento ai titolarissimi per trovare la rete del vantaggio. Nonostante il buon approccio, pagano gli errori in un totale blackout.

Top e flop Bologna

Ravaglia 7: Reattivo durante tutta la durata del primo tempo, dove è autore di parate provvidenziali. Tra tutte, quella sull’inserimento di Asllani e il rigore parato a Lautaro. Gran partita dell’estremo difensore dove non ha potuto nulla sul colpo di testa di Carlos Augusto.

Reattivo durante tutta la durata del primo tempo, dove è autore di parate provvidenziali. Tra tutte, quella sull’inserimento di Asllani e il rigore parato a Lautaro. Gran partita dell’estremo difensore dove non ha potuto nulla sul colpo di testa di Carlos Augusto. Fabbian 6.5: Sfiora l’eurogol con un colpo di tacco al volo. È il più reattivo dei suoi nel corso di tutta la gara grazie anche alle sue qualità tecniche fino alla fine della sfida.

Sfiora l’eurogol con un colpo di tacco al volo. È il più reattivo dei suoi nel corso di tutta la gara grazie anche alle sue qualità tecniche fino alla fine della sfida. Corazza 5.5: Buona gara del difensore. Commette un’ingenuità toccando la sfera con il braccio in area di rigore procurando il tiro dagli undici metri ai nerazzurri, poi fallito da Lautaro. (st 31′ De Silvestri 6: Porta freschezza in campo).

Buona gara del difensore. Commette un’ingenuità toccando la sfera con il braccio in area di rigore procurando il tiro dagli undici metri ai nerazzurri, poi fallito da Lautaro. Porta freschezza in campo). Lykogiannis 5: È suo il cross per il colpo di tacco di Fabbian. Ma oltre questo episodio, soffre spesso nel corso della gara.

È suo il cross per il colpo di tacco di Fabbian. Van Hooijdonk 5: Inesistente. Non impensierisce mai la difesa nerazzurra e si lascia anticipare più volte da Acerbi. (st 40′ Zirkzee 8: Con il tacco rimette dentro la palla gol per Beukema e poco dopo offre l’assist per il gol vittoria di Ndoye. Fuoriclasse)

Inesistente. Non impensierisce mai la difesa nerazzurra e si lascia anticipare più volte da Acerbi. Con il tacco rimette dentro la palla gol per Beukema e poco dopo offre l’assist per il gol vittoria di Ndoye. Fuoriclasse) Beukema 7: Dopo il vantaggio dei nerazzurri, riporta i suoi in parità nel secondo tempo supplementare.

Dopo il vantaggio dei nerazzurri, riporta i suoi in parità nel secondo tempo supplementare. Saelemaekers 5: Si vede poco nel corso della gara. (st 40′ Ndoye 7: Ribalta il risultato con uno scavetto strepitoso).

Si vede poco nel corso della gara. Ribalta il risultato con uno scavetto strepitoso). All. Motta 7: I suoi uomini contengono nel miglior modo possibile i campioni in carica del torneo fino ai tempi supplementari. Dopo il gol dei nerazzurri, i rossoblù dimostrano grande personalità e trovano una strepitosa vittoria grazie ai subentrati Ndoye e Zirkzee.

Il tabellino

Marcatori: ts 92′ Carlos Augusto, 112′ Beukema, 116′ Ndoye.

Inter (3-5-2): Audero; Bisseck (1′ pts Pavard), Acerbi, Bastoni (28′ st Dimarco); Darmian, Frattesi, Asllani (38′ st Sensi), Klaassen (28′ st Barella) , Carlos Augusto; Lautaro (9′ pts Mkhitaryan), Arnautovic (28′ st Thuram). A disp.: Sommer, Di Gennaro, Calhanoglu, Akinsanmiro, Agoumé, Stabile, Kamate, Sarr, Stankovic. All.: Inzaghi.

Bologna (4-2-3-1): Ravaglia; Corazza (31′ st De Silvestri), Beukema, Lucumì (9′ pts Calafiori), Lykogiannis; Aebischer, Moro (24′ st El Azzouzi); Fabbian, Urbanski, Saelemaekers (40′ st Ndoye); Van Hooijdonk (40′ st Zirkzee). A disp.: Bagnolini, Skorupski, Posch, Freuler, Bonifazi, Ferguson. All.: Motta.

Arbitro: La Penna della sezione di Roma 1.

Note: Ammoniti: Lykogiannis, Van Hooijdonk, Fabbian, Bisseck, Darmian, Pavard, Barella.

