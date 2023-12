Al Giuseppe Meazza tutto pronto per Inter-Bologna, ottavi di finale di Coppa Italia.19:44

I rossoblu, dopo aver eliminato Cesena e Verona con il medesimo risultato (2-0), affrontano i nerazzurri, detentori in carica e vincitori delle ultime due edizioni del trofeo.19:46

4-2-3-1 per il Bologna: Ravaglia - Corazza, Beukema, Lucumi, Lykogiannis - Aebischer, Moro - Saelemaekers, Fabbian, Urbanski - van Hooijdonk. A disp.: Skorupski, Bagnolini, Bonifazi, Calafiori, De Silvestri, Posch, El Azzouzi, Ferguson, Freuler, Ndoye, Zirkzee.21:00

Inzaghi si affida all'ex Arnautovic in coppia con Lautaro, Darmian e Carlos Augusto sulle fasce. Chance in mediana per Frattesi, Asllani e Klaassen. Audero tra i pali.21:08