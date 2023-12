Inter-Bologna, Lautaro rigore sbagliato e infortunio ma sui social la rabbia è dei tifosi Juve

Nel secondo tempo della gara di Coppa Italia, tra Inter e Bologna, l’arbitro La Penna assegna un calcio di rigore ai nerazzurri per un fallo di mano in area e sui social si scatena la protesta dei tifosi della Juve

20-12-2023 22:55

Giornalista con una passione sfrenata per gli Sport Usa, di cui è esperto conoscitore. Ma su Virgilio Sport è un osservatore del pallone nostrano e delle sue baruffe quotidiane. Appassionato di musica, ha sviluppato orecchio anche per borbottii degli spogliatoi, mugugni dei tifosi e voci di mercato

Rigore sbagliato ma non conta: sui social basta una scintilla per fare polemica. E quella polemica arriva nel secondo tempo della gara di Coppa Italia tra Inter e Bologna, valida per gli ottavi di finale della competizione nazionale. E l’episodio è il rigore sbagliato da Lautaro Martinez.

Il fallo di mano di Corazza

Al 62’ del match tra Inter e Bologna l’episodio chiave: i nerazzurri lamentano un fallo di mano in area per il tocco di Corazza con l’arbitro La Penna che decide però di far proseguire il match. Il direttore di gara viene però invitato all’onfield review e decide senza esitazioni di assegnare la massima punizione a favore della squadra di Simone Inzaghi. Dal dischetto si presente Lautaro Martinez che però si fa respingere la conclusione in angolo da Ravaglia.

Inter-Bologna: le emozioni minuto per minuto

Rigore all’Inter: la rabbia dei tifosi della Juventus

Il rigore assegnato all’Inter scatena la rabbia dei tifosi della Juventus. Il fallo di mano di Corazza in area di rigore è più che evidente ma sui social si torna a far polemica per un rigore molto simile non concesso alla squadra di Massimiliano Allegri nella sfida contro il Genoa, terminata 1-1. I tifosi bianconeri sono scatenati: “A loro lo danno”. E ancora: “Rigore per l’Inter, strano”. Sui social però molti tifosi bianconeri protestano anche per l’atteggiamento dei giocatori Inzaghi accusati di provare a trarre in inganno l’arbitro con le simulazioni e nel mirino finisce soprattutto Frattesi.

Genoa-Juventus: il fallo di mani di Bani

A scatenare le reazioni dei tifosi della Juventus non è il rigore concesso all’Inter, apparso nettissimo già in tempo reale, quanto quello non decretato a favore dei bianconeri soltanto qualche giorno fa sul campo del Genoa. In quella occasione infatti l’arbitro Massa aveva deciso di non concedere un calcio di rigore per un tocco di mano in area di rigore di Bani. Una decisione che ha scatenato anche una reazione furiosa da parte di Massimiliano Allegri che a fine partita ha avuto un confronto molto acceso negli spogliatoi con il direttore di gara.

L’infortunio di Lautaro

Il rigore sbagliato da Lautaro Martinez però sarà dimenticato molto in fretta dai tifosi nerazzurri che ora hanno maggiori preoccupazioni. Il giocatore argentino è infatti uscito al 9 minuto del primo tempo supplementare per un problema fisico, tenendosi l’interno della coscia sinistra. Una situazione che ha già spaventato i fan nerazzurri visto il rendimento del Toro in questa prima parte di stagione e lo scarso rendimento, offerto da Arnautovic, anche stasera.