Inter-Udinese: Lautaro spiega cosa manca per il rinnovo, Inzaghi soddisfatto, Cioffi recrimina

09-12-2023 23:34

"Ta-ta-ta", mi piace immaginare i tasti del mio pc come il pallone ai piedi di Maradona contro l'Inghilterra al Mondiale in Messico con Victor Hugo Morales in sottofondo. Amo girovagare con il pensiero, quando scrivo viaggio. Giornalista pubblicista dal 2021, ma è solo una formalità.

L’Inter rimette la testa davanti a tutti e con un netto 4-0 contro l’Udinese si riprende il primo posto in classifica, davanti alla Juventus. La squadra di Inzaghi è un’orchestra perfetta e nessuno sbaglia una nota. I nerazzurri chiudono il match nel finale del primo tempo con il rigore di Calhanoglu, il diagonale di Dimarco e la rete da due passi di Thuram. Nella ripresa anche Lautaro Martinez si è iscritto al valzer del gol, con una perla da fuori area. Al termine del match sono arrivate anche le voci dei protagonisti.

Lautaro Martinez e le novità sul rinnovo

Lautaro Martinez ha rilasciato alcune dichiarazioni al termine della partita, facendo chiarezza anche sul futuro con l’Inter: “Il gol a San Siro mi mancava tanto. Ho provato a cercarlo in tutti i modi, ma la cosa più importante è sempre la vittoria. Quanti gol posso fare? Spero tanti ed è anche grazie alla squadra che si mette a disposizione, ma ripeto, vengono prima i tre punti. Abbiamo ancora margini di miglioramento. Questa società si deve abituare a vincere titoli e a giocare finale. Rinnovo? Manca poco per chiudere”.

Inter, le dichiarazioni di Inzaghi

Simone Inzaghi ha parlato della vittoria contro l’Udinese ai microfoni di Dazn: “La corsa di Pavard nel post partita? Mi ha voluto far vedere che sta bene. Parlando del match, oggi abbiamo fatto bene contro una squadra che qui a San Siro ha vinto contro il Milan. Bel gioco? Sono molto contento, stiamo lavorando da luglio per questo. Devo fare i complimenti ai ragazzi perché sono tutti coinvolti e non è semplice, perché siamo tanti. Stasera le assenze non si sono viste”.

Viene da chiedersi a questo punto cosa manchi per lo Scudetto: “Il tempo lo dirà. Dovremo essere bravi a tenere questo livello, sapendo che il percorso è lungo. Ci saranno delle difficoltà e dovremo essere pronti. Per fortuna abbiamo una grande società e dei tifosi meravigliosi. Lotta scudetto? Siamo abituati e dobbiamo vedere a noi stessi. Cosa ho detto a Frattesi? Di stare sereno, perché era l’unico dubbio che avevo. Poi non averlo messo dentro mi è dispiaciuto. Per come lavora vorrebbe più spazio, ma ho due calciatori forti in quel ruolo”.

Udinese, le dichiarazioni di Cioffi

L’allenatore dei friulani ha analizzato la sconfitta: “Occasione Pereyra? Nel calcio si sbaglia, bisognava creare altre palle gol. Nessun rammarico. La mia scelta era aspettare l’Inter bassa, cercando di tappare le ali anche a Barella. Sapevo che avrebbero invaso molto il campo, mi aspettavo più sofferenza e resilienza. Il rigore, dubbio per i miei ragazzi, ci ha spento il cervello e questo non deve accadere. Basta vedere i gol subiti. Poi loro hanno una grande qualità”.