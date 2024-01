Calciomercato Napoli, Luvumbo al posto di Politano: i tifosi si scagliano contro De Laurentiis

La rivoluzione di gennaio del Napoli potrebbe portare all'addio di Politano e all'arrivo di Luvumbo dal Cagliari, che, però, è impegnato con la Coppa d'Africa. Tifosi delusi

04-01-2024 12:31

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio che racchiude un turbinio di emozioni. Sì, il pallone è una cosa seria. E io adoro raccontarne la grande bellezza.

La rivoluzione di gennaio annunciata da De Laurentiis per tentare di risollevare il malmesso Napoli campione d’Italia potrebbe portare a una doppia operazione che proprio non piace ai tifosi azzurri. Via Politano, tra i migliori – se non il migliore – in questa prima parte di stagione, dentro Luvumbo, per il quale nelle ultime ore si è registrata un’improvvisa accelerata.

Napoli, l’addio di Politano fa spazio a Luvumbo? Che cosa sta succedendo

Partiamo da Politano, per cui è forte l’interesse dell’Al Shabab. Il club arabo, che in campionato stazione nella parte destra della classifica, è pronto a ricoprire d’oro l’esterno destro del Napoli che ha il contratto in scadenza nel 2025. Visto che le trattative per il rinnovo sembrano essere in stand-by, una sua cessione – seppur dolorosa – potrebbe convenire a tutti. L’Al Shabab offre 12 milioni al club partenopeo e un ricco triennale da 7 milioni all’anno all’ex Sassuolo. Da quanto filtra, il calciatore è tentato dalla corte araba, ma non è convinto.

Idea Luvumbo per sostituire Politano: ma è partito per la Coppa d’Africa

Radio mercato mormora di un’improvvisa accelerata del Napoli per Luvumbo. Ventuno anni, tre gol e due assist nelle 17 presenze in Serie A col Cagliari di Ranieri, e tanta corsa. Il profilo piace perché i margini di miglioramento sono ampi. Ma agli azzurri servono calciatori pronti quanto meno per provare ad acciuffare il quarto posto Champions. Luvumbo, invece, sarà out per diverse settimane perché convocato dall’Angola per la Coppa d’Africa. La sua valutazione è di 18 milioni: De Laurentiis affonderà il colpo subito o aspetterà l’estate?

Tifosi del Napoli sempre più sul piede di guerra: De Laurentiis nel mirino

Il presidente, che dopo il pareggio col Monza ha chiesto scusa ai tifosi per l’andamento della squadra, è bersagliato dai tifosi. “Che bello, Luvumbo! Uno che adesso va pure in Coppa D’Africa. Vendiamo Politano per lui e così saremo senza un tassello per almeno un mese e mezzo, che dici? Vendiamo Simeone? Vabbè tanto Osimhen ha solo la Coppa d’Africa e Kvara non ha un sostituto” scrive su Twitter Antonio Esposito. “Tra i vari problemi che abbiamo è un’operazione così urgente da chiudere a gennaio considerando che il ragazzo è in Coppa d’Africa?” si domanda Flos. A De Laurentiis i tifosi chiedono investimenti pronti, campioni in grado di ridestare un Napoli allo sbando.

