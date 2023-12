Napoli, fuga dallo scudetto: dopo Elmas anche Politano, Simeone e Zielinski verso l’addio

Continua la fuga dal Napoli scudettato: dopo Spalletti, Giuntoli, Sinatti, Kim e Lozano è stato il turno di Elmas. Da Politano a Simeone: ecco chi può andare via.

27-12-2023 11:31

Ben presto del Napoli scudettato potrebbe rimanere poco o nulla. Agli addii eccellenti estivi ha fatto seguito quello già ufficializzato di Elmas, che ha scelto il Lipsia. E ben presto potrebbero salutare anche Politano e Zielinski. Senza trascurare il fattore Osimhen, il cui rinnovo non chiude alla cessione. Anzi…

Napoli allo sbando dopo lo scudetto: la fuga continua

Partiamo dal principio, dall’estate. Dagli addii di Spalletti, ora ct della Nazionale, e Giuntoli, che – come rivelato da Da Laurentiis in una recente intervista – da un anno spingeva per andare alla Juve. Il club partenopeo si è fatto trovare impreparato, rimpiazzando il mago di Certaldo con Rudi Garcia (“che avrei dovuto cacciare il giorno della presentazione”, sempre per citare il patron del Napoli) e prendendo tardivamente un altro direttore sportivo (Meluso). A pesare anche l’addio del preparatore atletico Sinatti: la squadra campione d’Italia non ha fin qui mai mostrato brillantezza. Infine, le partenze pesantissime di Kim e Lozano: Natan non si è rivelato all’altezza del coreano, il messicano non è stato affatto sostituito, visto che Lindstrom si è rivelato un oggetto misterioso, un equivoco tattico.

Elmas apre a nuovi addii? Politano e Zielinski possono salutare

Il diamante macedone Elmas, arma preziosa di Spalletti a gara in corso e quest’anno impiegato ancora meno, ha scelto il Lipsia: operazione già conclusa, per il Napoli 25 milioni. Su Politano c’è da registrare l’interesse degli arabi dell’Al-Shabab: l’esterno preferirebbe restare alle falde del Vesuvio, ma il rinnovo del contratto in scadenza nel 2025 non decolla. Delicata la questione Zielinski, come sottolineato proprio da De Laurentiis nei giorni scorsi. Il pericolo non è l’Arabia, ma l’Inter, con cui il polacco avrebbe già raggiunto un accordo per trasferirsi a zero la prossima estate. Ma non è escluso che Marotta provi ad anticipare i tempi.

Napoli, la cessione di Osi è solo rimandata? Gli altri incerti

Il rinnovo di Osimhen fino al 2026 è una notizia che ha parzialmente rasserenato i tifosi del Napoli, comunque convinti che il centravanti nigeriano lascerà la città del Golfo in estate. La questione, insomma, sembra soltanto rimandata. Mentre vanno affrontati ora i problemi con alcuni calciatori scontenti del minutaggio fin qui ricevuto. Un nome su tutti, quello del Cholito Simeone, impiegato col contagocce sia da Rudi Garcia che da Mazzarri. E, ancora, i vari Ostigard e Lindstrom, la cui collocazione tattica nel 4-3-3 del Napoli resta un mistero.