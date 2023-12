Napoli, Zielinski rifiuta il rinnovo: avrebbe accettato l'offerta dell'Inter

Secondo Repubblica, il centrocampista polacco ha scelto la maglia nerazzurra: da gennaio 2024 sarà libero di accordarsi a parametro zero con un altro club, per lui pronto un quadriennale da quattro milioni netti a stagione

21-12-2023 21:41

Che il 30 giugno 2024 le strade del Napoli e di Piotr Zielinski si separeranno, è cosa ormai nota e quasi inevitabile a meno di clamorosi colpi di scena. Qualche dubbio in più è legato alla destinazione del centrocampista polacco, anche se Repubblica ha provato a fugarli riportando una indiscrezione di mercato.

Zielinski ha scelto l’Inter

In estate Zielinski aveva detto no al suo ex tecnico, Maurizio Sarri, che voleva portarlo alla Lazio; un altro rifiuto fu rivolto anche agli sceicchi dell’Arabia Saudita, nello specifico all’Al-Alhy. Oggi invece il polacco è diventato un’occasione che l’Inter, come riportato dal quotidiano, potrebbe cogliere assicurandogli un contratto da 4 milioni di euro netti a stagione per quattro anni. Questa sarebbe la proposta del club nerazzurro, che ovviamente non può avere ancora i crismi dell’ufficialità. Ma non manca molto, perché da gennaio il calciatore sarà libero di accordarsi con altri club. Come si legge su Repubblica, l’ad Marotta ha una predilezione per i parametri zero e il polacco sarebbe un colpo di alto livello.

Napoli, ultimo tentativo per Zielinski

Il Napoli dal canto suo non ha ancora perso le speranze di trovare un accordo in extremis. L’offerta degli azzurri infatti non sarebbe da meno: come riporta calciomercato.it, De Laurentiis avrebbe messo sul piatto un quadriennale da 4,5 milioni di euro a stagione. Ci sarebbe anche un bonus alla firma ad aumentare l’offerta, che peserebbe e non poco sui bilanci del club. Una scelta precisa per trattenere il giocatore, per riconoscergli il percorso fatto in azzurro. Eppure, sembra che Zielinski voglia definitivamente archiviare la sua storia in azzurro e aprirsi a nuove esperienze. Il polacco vanta tantissimi corteggiatori: anche Juventus e West Ham sono sulle sue tracce, ma l’Inter appare in pole position. Occhio anche all’Arabia Saudita: dopo il rifiuto estivo alla proposta dell’Al-Ahli, non è detto che non ci sia un secondo tentativo. Nelle scorse settimane anche la Roma aveva tentato un sondaggio, ma il calciatore ha già scelto Milano.

Zielinski addio, il Napoli pensa a Samardzic

Zielinski venne acquistato dal Napoli nell’estate del 2016 per 15 milioni di euro più il prestito di Zuniga, girato poi al Watford: con la maglia del Napoli ha vinto una Coppa Italia e uno Scudetto, totalizzando (fino ad oggi) 350 presenze tra campionato e coppe con 50 gol all’attivo. Naturalmente si fanno già i nomi sui possibili sostituti in maglia azzurra: tra questi, quello di Lazar Samardzic sarebbe il primo della lista. Il centrocampista dell’Udinese è già sull’agenda di tutte le grandi di serie A, in primis la Juventus.

