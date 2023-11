Napoli, Zielinski lascia la Polonia: non era covid ma il giocatore è ko, ecco cosa ha

Il centrocampista già nei giorni scorsi aveva accusato febbre e mal di gola, gli esami hanno sciolto i dubbi: torna a Napoli per ulteriori controlli

19-11-2023 14:45

Si era temuto il covid per Piotr Zielinski, colpito nel ritiro della Polonia da mal di gola, febbre, un pesante stato influenzale con difficoltà respiratorie per dolori forti al torace e debolezza fisica generale: il centrocampista del Napoli era stato costretto a dare forfait nel match contro contro la Repubblica Ceca ma ora è ufficiale che sarà out anche contro la Lettonia martedì prossimo e le sue condizioni preoccupano.

Zielinski ha l’angina, da valutare le sue condizioni

Il tampone effettuato in ritiro ha escluso che fosse covid, Zielinski si è quindi sottoposto ad ulteriori esami e il verdetto dell’infermeria parla di angina. La Polonia ha emesso un comunicato che recita: “Piotr Zieliński ha lasciato il ritiro della nazionale polacca a causa di una malattia. Il medico della Nazionale ha diagnosticato al giocatore l’angina. Nonostante le cure immediate, le condizioni del giocatore non sono migliorate abbastanza da consentirgli di prendere parte all’allenamento e alla partita di martedì contro la Lettonia. Pertanto, Piotr Zieliński è tornato al club”.

Non sarebbe però angina pectoris, un dolore al torace, dietro lo sterno provocato dall’insufficiente ossigenazione del cuore a causa di una transitoria diminuzione del flusso sanguigno attraverso le arterie coronarie. Zielinski rimarrà sotto osservazione a Napoli e si cercherà di capire meglio il suo problema.

Mazzarri con tanti dubbi di formazione

Improbabile che Zielinski possa giocare sabato a Bergamo dopo la sosta. Un’altra tegola per Mazzarri che difficilmente recupererà Osimhen e che rischia di non avere neanche Olivera (oltre a Mario Rui e Meret).

Tifosi del Napoli preoccupati per Zielinski

Fioccano le reazioni sul web: “Questa notizia non ci voleva proprio…. principalmente per la Salute del Calciatore…Speriamo che gli esami approfonditi possano escludere situazioni.ben più gravi. Forza Zielinski Siamo tutti con Te” oppure: “Non avventurativi in diagnosi e commenti delle diagnosi. Ogni tanto (spesso sarebbe anche meglio), occorre soltanto aspettare e capire, da chi é più informato e da chi certi argomenti li sa trattare con reale competenza” e poi: “Mi dispiace tantissimo. Zielo ti vogliamo tanto bene e ti auguriamo una pronta guarigione”.