Napoli-Frosinone, moviola: Sbaglia anche il Var nella notte choc degli azzurri

La prova dell’arbitro Abisso al Maradona analizzata ai raggi X dall’esperto di Mediaset De Marco, il fischietto palermitano ha ammonito 7 giocatori

20-12-2023 06:08

Sta attraversando una stagione di alti e bassi il palermitano Rosario Abisso, designato da Rocchi per la gara di ottavi di coppa Italia tra Napoli e Frosinone: un passo indietro netto rispetto all’anno scorso con almeno tre partite di A che hanno lasciato non poco a desiderare ma come se l’è cavata ieri al Maradona?

I precedenti di Abisso con il Napoli

Abisso aveva già diretto gli azzurri in 8 partite. In ben 7 di queste il Napoli aveva conseguito la vittoria. Ultimo precedente il successo a Verona per 3-1.

Abisso ha ammonito 7 giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Bercigli e Ricci, con quarto uomo Marinelli, al Var Di Martino e all’Avar Paganessi l’arbitro ha ammonito sette giocatori, di cui due della squadra di Mazzarri: Ammoniti Cajuste, Gaetano (N); Bourabia, Kvernadze, Caso, Harroui, Monterisi (F). Recupero: 3′ pt, 5′ st.

Napoli-Frosinone, i casi dubbi

Questi i principali episodi da moviola. Al 37’ gol di Simeone dopo un pasticcio della difesa frusinate, ma l’arbitro va a rivedere l’azione al Var: c’è tocco di mano di Lindstrom nell’azione, rete annullata. All’81’ Kvaratskhelia si lamenta per un intervento in area di Okoli, che però prima di travolgerlo lo anticipa nettamente con la testa. Infine al 95’ rigore per gli ospiti per fallo di Di Lorenzo su Gelli.

Per De Marco il gol di Simeone non richiedeva intervento Var

A fare chiarezza è l’ex arbitro De Marco che a Canale 5 parte dal gol annullato al Napoli: “Sul gol di Simeone, si vede il contatto con il braccio di Lindstrom. La giocata di Okoli come dev’essere giudicata? Il Var può andare a ritroso alla fase precedente della segnatura? Era una situazione al limite. Non era possesso palla. Bisogna capire quando comincia il possesso palla. Successivamente c’è un fallo di Gaetano, il Frosinone era partito in contropiede ma Abisso ha fermato l’azione, c’ era un evidente vantaggio per la squadra di Di Francesco. Non c’è rigore di Okoli su Kvaratskhelia. Il fallo di Di Lorenzo su Gelli c’è invece nel rigore del 3-0″. Prestazione sufficiente alla fine per Abisso in Napoli-Frosinone.