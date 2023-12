Coppa Italia, Napoli travolto dal Frosinone: Mazzarri chiede scusa ai tifosi. Ma sui social è bufera

Il Napoli ne prende 4 al Maradona dal Frosinone e saluta la Coppa Italia agli ottavi. Sui social monta la protesta dei tifosi: "Mazzarri dovrebbe dimettersi". E il tecnico si scusa

19-12-2023 23:37

Chiamatelo tracollo. Oppure naufragio. Fatto sta che il Napoli è stato demolito al Maradona dal Frosinone. Bye Bye Coppa Italia e sui social monta la protesta dei tifosi della squadra campione d’Italia.

Tifosi del Napoli furibondi: anche Mazzarri sul banco degli imputati

Il 4-0 subito al Maradona dal Frosinone è un risultato che lascia il segno. Inferociti, furibondi, i tifosi del Napoli. Che, ormai, prendono di mira anche Walter Mazzarri: “Quando preferisci Mazzarri a Tudor” scrive Mastro70 su Twitter. “Mazzarri dovrebbe presentare le dimissioni dopo una figuraccia che entra di diritto nella storia del Napoli. Vergognosa prestazione. Una cosa indegna” commenta Warmen. E morsodivipera rincara la dose: “Con uno 0-4 l’allenatore andrebbe cacciato senza sé e senza ma, non ci sono alibi, Garcia un risultato così pesante non l’ha mai subito”.

Coppa Italia, la delusione supera il malcontento per il gol annullato a Simeone

Nel primo tempo i sostenitori del Ciuccio hanno alzato la voce per il gol annullato dal Var a Simeone per un tocco di braccio di Lindstrom, che, però, ha anticipato la giocata di Okoli. Ma a fine partita prevale solo la delusione per il risultato finale. “Capisco la sconfitta, ma subire un 0-4 in casa da campioni di Italia è vergognoso” afferma Mar. “Com’era la storia che col Barcellona ce la giochiamo?A cosa? A tressette?” aggiunge Salvo Imprevisti. “La cosa che preoccupa più di questo Napoli è che il tracollo è iniziato appena sono entrati i vari Kvaratskhelia, Osimhen e gli altri titolari” chiosa Simonzibon.

Disastro Napoli col Frosinone: Mazzarri chiede scusa ai tifosi

Intervenuto ai microfoni di Canale 5, Mazzarri rivolge subito un messaggio ai tifosi: “Mi voglio scusare con loro, ci hanno aiutato fino alla fine. Non ci piace il modo in cui abbiamo concluso la partita – ha detto il tecnico di San Vincenzo -. Perché il Napoli è crollato con l’ingresso in campo sui big? Forse sono meno abituati a entrare e per assurdo si è fatto meglio prima. Lindstrom ha giocato una buona gara, così come Demme. Ero convinto di vincerla nel finale con i cambi, ci serva da lezione per il futuro”.