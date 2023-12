Calciomercato Napoli: fuori Elmas dentro Samardzic. Per la difesa si pensa a Mazzocchi e Lucumì

Possibile rivoluzione a gennaio in casa Napoli, con Elmas prossimo a lasciare il club e venire sostituito con Samardzic, che si aggiungerebbe ad altri tre acquisti

25-12-2023 16:00

Redattore e content creator, combina la passione per lo sport a quella per la scrittura, coltivata durante il suo percorso di laurea in Lettere Moderne all'università degli Studi di Milano. Per Virgilio Sport scrive di calcio e tennis e dei suoi protagonisti.

Dopo una prima metà di stagione ben al di sotto delle aspettative, il Napoli si appresta a vivere una sessione invernale di mercato da protagonista con almeno tre o quattro acquisti per rinforzare difesa e centrocampo, il tutto grazie al bottino proveniente dall’ormai certa cessione di Elmas.

Le uscite: bottino da Elmas

Come anticipato da Fabrizio Romano, e poi confermato dallo stesso Aurelio De Laurentiis, il Napoli a gennaio saluterà Eljif Elmas. Il giocatore macedone sembrerebbe essere a un passo infatti dalla cessione a titolo definitivo al Lipsia per 25 milioni di euro. Una cifra importante per un giocatore capace di fare la differenza a gara in corso, ma che non è mai riuscito a scalare le gerarchie per ottenere un ruolo da titolare nella formazione partenopea.

Samardzic e Soumarè a centrocampo

Il bottino ricavato dalla cessione di Elmas in Germania verrà reinvestito per rinforzare il centrocampo, con Lazar Samardzic che al momento sembrerebbe essere l’obiettivo numero uno dei partenopei. Il centrocampista dell’Udinese, che in estate era stato a un passo dal trasferimento all’Inter, è da tempo considerato in uscita dai friulani e viene visto dal Napoli come il sostituto ideale di Piotr Zielinski, il cui rinnovo del contratto, che scadrà nel 2024, con gli azzurri sembra essere sempre più lontano. Il costo dell’operazione dovrebbe aggirarsi sui 20/25 milioni di euro.

A centrocampo i partenopei hanno anche la necessità di trovare un’alternativa a Zambo Anguissa che partirà per la Coppa d’Africa. Il profilo individuato sembrerebbe essere quello di Boubakary Soumaré, centrocampista molto fisico di proprietà del Leicester ma in prestito al Siviglia. Le alternative al 24enne francese potrebbero essere Seko Fofana, di proprietà dell’Al-Nassr ma che conosce bene la Serie A avendo vestito la maglia dell’Udinese, ed Emil Hojbjerg del Tottenham.

Lucumì e Mazzocchi per la difesa

Un altro reparto in cui il Napoli ha necessità di intervenire è la difesa. Con Alessandro Zanoli prossimo alla cessione in prestito, Genoa, Frosinone, Verona e Salernitana su di lui, i partenopei devono trovare un nuovo rincalzo a Giovanni Di Lorenzo. L’obiettivo numero uno dovrebbe essere Pasquale Mazzocchi, con il quale il club avrebbe già trovato l’intesa. In caso però le richieste della Salernitana dovessero essere troppo alte è probabile che i partenopei virino su Davide Faraoni del Verona, già seguito in estate.

Il club del presidente De Laurentiis potrebbe anche pensare di rinforzare il pacchetto arretrato con un difensore centrale, soprattutto in caso di addio di Leo Ostigard. In questo caso l’osservato numero uno è John Lucumi, anche se non sarà semplice convincere il Bologna a privarsi di uno dei proprio giocatori a gennaio quando i felsinei si trovano sorprendentemente a competere per un posto in Europa per la prossima stagione.