Zielinski, la moglie replica a De Laurentiis: "Piotr non si tocca". E l'offerta rinnovo del Napoli è un giallo

La moglie di Zielinski replica alle frecciate di De Laurentiis attraverso i social e intanto si tinge di giallo la maxi offerta del Napoli per il rinnovo.

22-12-2023 20:14

Il prossimo possibile “traditore” del Napoli secondo Aurelio De Laurentiis? Piotr Zielinski. La lista è nutritissima e il copione è sempre lo stesso: quando il presidente del Napoli sente che il rinnovo di un suo calciatore sta per sfumare, inizia a “scaricarlo” pubblicamente. Lo ha fatto, tra gli altri, con Lavezzi, con Reina, con Higuain. Persino con Callejon, Mertens e Koulibaly, per non parlare delle turbolente separazioni da un paio di tecnici, Sarri e Spalletti, oltre che dallo stesso Mazzarri, prima della recente “riabilitazione” del tecnico di San Vincenzo. Anche per Zielinski, che sembra prossimo ad accasarsi all’Inter a parametro zero, il presidente del Napoli ha riservato parole di fuoco.

Le parole di fuoco di De Laurentiis su Zielinski

Nell’intervista ad Alessandro Barbano per il Corriere dello Sport, De Laurentiis ha lanciato affondi a Garcia, a Elmas e allo stesso Zielinski, al centro da mesi di un estenuante tira e molla sul rinnovo: “Stiamo parlando. Lui ha detto che voleva rimanere a Napoli tutta la vita. Ma tra il dire e il fare c’è di mezzo che, essendo un polacco, del sole e del mare gli interessa fino a un certo punto. Forse è abituato maggiormente a certe nebbie”. Dichiarazioni forti, in un passaggio (“essendo un polacco…”) ai limiti del politically correct, sicuramente difficili da accettare per Zielinski e il suo entourage. E infatti la moglie, Laura Slowiak, ha replicato senza fare chiassate, ma con fermezza. Sui social.

La replica di Lady Zielinski: tifosi azzurri con lei

La compagna di Piotr Zielinski ha condiviso nelle sue stories Instagram due fotogrammi pubblicati da tifosi del Napoli. Nel primo c’è Zielinski che crolla a terra e scoppia a piangere dopo aver dato il via all’azione del gol di Raspadori nell’1-0 dello scorso anno allo Juventus Stadium, valso – di fatto – l’agognato Scudetto.

Fonte: Instagram

Nel secondo c’è una didascalia: “Piotr fa parte della storia del nostro calcio…E non si tocca…Giù le mani da Piotr”. Un concetto ripetuto due volte: “Giù le mani da Piotr”.

Fonte: Instagram

E si tratta di una posizione che moltissimi tifosi del Napoli si sentono di condividere. Il “giochetto” di dare addosso al possibile partente di turno, forse, non funziona più.

Il giallo dell’offerta Napoli: l’entourage non sa nulla

Anche perché la questione rinnovo di Zielinski col Napoli incomincia ad assomigliare a un giallo. Gli agenti, non è un mistero, hanno parlato con l’Inter. Sostanziosa l’offerta del club nerazzurro, con Marotta pronto a portare a casa l’ennesimo affarone a parametro zero. Piotr, però, continua ad aspettare un segnale dal Napoli. Fonti del club azzurro hanno fatto sapere di aver presentato a Zielinski una proposta di rinnovo da quattro milioni e mezzo annui, con bonus alla firma. Una clamorosa eccezione per quelli che sono i parametri del Napoli, sempre molto attento e sparagnino sui contratti. Dov’è il mistero? Dallo staff di Zielinski fanno sapere che la maxi offerta a loro non è arrivata. L’hanno letta sui giornali. Arrivasse sul serio, Piotr non avrebbe dubbi.