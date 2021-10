Juventus-Roma: Allegri con tanti problemi ma c'è una certezza

17-10-2021 09:20

Juventus-Roma non è mai una partita banale. Quest’anno, con il ritorno in bianconero di Max Allegri e l’approdo nella capitale di José Mourinho, la sfida è ancor più intrigante.

Mentre lo Special One può sorridere, avendo recuperato tutti i giocatori in dubbio (in particolare l’attaccante Tammy Abraham), l’allenatore della Vecchia Signora è alle prese con diverse assenze.

In particolare, non sarà della partita Paulo Dybala. Reduce da un infortunio, la Joya non è ancora pronta al 100%. Meglio non rischiarlo, visto che probabilmente non ci sarà neppure nel delicato match di Champions League con lo Zenit.

Da capire anche le condizioni di Alvaro Morata. Lo spagnolo è tornato ad allenarsi con i compagni ma non pare al meglio della condizione e non va affrettato il suo recupero. Pronto, al suo posto, Moise Kean.

Come sempre, toccherà a Max Allegri trovare la giusta soluzione al rebus. Tanta fiducia a Federico Chiesa, in grande spolvero (ma, in sei incontri, mai un gol ai giallorossi), e nuova grande occasione per Federico Bernardeschi.

L’allenatore della Juventus ha un motivo per sorridere: in 10 sfide all’Allianz Stadium, la Roma ha vinto una sola volta nell’agosto del 2020 (1-3). Nelle altre nove gare, ben nove vittorie bianconere.

