Coppa Davis, i convocati di Volandri: Sinner c’è, Berrettini toglie il posto a Cobolli. Confermati Musetti e il doppio

Sinner, Musetti, Berrettini, Bolelli e Vavassori: questi i convocati ufficiali di capitan Volandri che in Coppa Davis proveranno a difendere il titolo vinto l'anno scorso

A quattro giorni dall’esordio in Coppa Davis a Malaga contro l’Argentina previsto per giovedì 21 novembre, Filippo Volandri ha diramato la lista ufficiale dei convocati che proveranno a ripetere l’impresa della passata stagione e confermarsi campioni. Presente il nostro leader Jannik Sinner, mentre gli altri singolaristi saranno Lorenzo Musetti e Matteo Berrettini. Confermata anche la scelta di affidarsi alla coppia di specialisti Simone Bolelli e Andrea Vavassori.

I convocati ufficiali

Capitan Filippo Volandri ha ufficializzato la squadra che a Malaga proverà a bissare il titolo conquistato in Coppa Davis l’anno passato. A guidare il gruppo azzurro ci sarà ovviamente il n°1 del mondo Jannik Sinner – oggi impegnato nella finale delle Nitto ATP Finals contro Taylor Fritz -, che l’anno scorso si caricò sulle spalle tutta la squadra riportando l’insalatiera in Italia dopo 47 anni di attesa.

Gli altri singolaristi oltre all’altoatesino saranno Lorenzo Musetti, protagonista di un’ottima stagione con il bronzo alle Olimpiadi e la semifinale a Wimbledon come migliori risultati e facente parte della squadra che vinse l’anno scorso la Davis, e Matteo Berrettini, preferito a Flavio Cobolli che invece era stato inserito nella lista dei pre-convocati rilasciata a settembre.

Confermata invece la coppia che dovrebbe scendere in campo per gli eventuali doppi decisivi, ovvero Simone Bolelli e Andrea Vavassori, quarta migliore coppia della stagione ATP e reduce da un’eliminazione ai gironi delle Nitto ATP Finals che ha lasciato più di qualche rimpianto.

Le parole di Volandri

Queste le prole di Volandri, che ha motivato e spiegato le proprie scelte: “Ho fatto tutte le valutazioni necessarie seguendo i criteri di osservazione tattico/tecnici e psicofisici. Continua il nostro percorso di squadra che sempre più colloca ogni momento come questo all’interno di un ciclo, che a ogni appuntamento incrementa forza convinzione e disponibilità in tutti noi.

Scegliere non è mai semplice, ma questi ragazzi rendono sempre il compito più facile mettendosi pienamente a disposizione perché sanno di essere tutti indispensabili all’interno di questo percorso. Chi giocherà lo farà per tutti i propri compagni e per tutto il gruppo e da questi valori sono convinto che possano arrivare solo grandi risultati. Per questo motivo il nostro obbiettivo è rimanere il più a lungo possibile ai vertici del tennis mondiale”.

Quando l’esordio a Malaga

La campagna di difesa del titolo di Coppa Davis vinto l’anno scorso partirà giovedì 21 novembre contro l’Argentina di Guillermo Coria, che per le Finals ha convocato Sebastian Baez, Francisco Cerundolo e Tomas Martin Etcheverry come singolaristi e gli specialisti Maximo Gonzalez – compagno in passato di Bolelli – e Andres Molteni per il doppio.