Coppa Davis, Berrettini non convocato da Volandri: tornano Sinner e Musetti, Cobolli confermato

Filippo Volandri ha divulgato la lista dei pre-convocati della squadra italiana per la fase finale della Coppa Davis che si terrà tra circa due mesi a Malaga. A sorpresa è stato escluso Matteo Berrettini, mentre tornano Jannik Sinner e Lorenzo Musetti che avevano saltato la fase a gironi per rifiatare un po’ dopo mesi intensi e pieni di successo. Conferme invece per Flavio Cobolli e gli specialisti Andrea Vavassori e Simone Bolelli.

I convocati di Volandri

Capitan Filippo Volandri ha reso noti i cinque giocatori selezione per le pre-convocazioni per la fase finale della Coppa Davis – in programma dal 19 al 24 novembre a Malaga -, che vedrà la squadra italiana provare a difendere il titolo conquistato l’anno scorso. Come preventivato tornato a disposizioni Jannik Sinner e Lorenzo Musetti, mentre a sorpresa rimane escluso Matteo Berrettini. Questa i convocati di Volandri:

Jannik Sinner

Lorenzo Musetti

Flavio Cobolli

Andrea Vavassori

Simone Bolelli

Le parole di Volandri

Volandri ha così spiegato le sue scelte, che comunque verrano certamente riviste con l’avvicinarsi della fase finale, alla quale mancano quasi due mesi: “Quest’anno torneremo a Malaga con l’obiettivo di onorare, come sempre, la maglia azzurra e di dare il massimo per il nostro Paese. Ci tengo a sottolineare che queste pre-convocazioni sono basate sull’attuale ranking. Da qui a novembre raccoglierò tutti gli elementi che mi consentiranno di fare le convocazioni definitive, sulla base della condizione fisica e mentale dei nostri ragazzi. La rosa è composta da giocatori importanti e tutti di altissimo livello, su cui so di poter contare. Stiamo tutti lavorando per arrivare pronti all’appuntamento con la Final 8. Nei quarti dovremo affrontare l’Argentina, una squadra importante: Guillermo Coria ha a disposizione singolaristi di assoluto valore come Cerundolo, Etcheverry, Baez e un doppio di qualità come quello composto da Molteni e Gonzalez. Noi, però, abbiamo una squadra forte, composta da ragazzi eccezionali che formano un gruppo che proprio nella coesione trova la sua forza. Non posso dunque che guardare con ottimismo a novembre e al futuro della Coppa Davis”.

Conferme per il doppio e scelte in base al rankin: per Berrettini c’è tempo

Come confermato da Volandri stesso, i tre singolaristi sono stati scelti in base al ranking. Sinner (n°1), Musetti (n°19) e Cobolli (n°32) sono infatti i tre tennisti italiani meglio posizionati nel ranking ATP, con Flavio che si trova avanti a Matteo Arnaldi di una sola posizione. Questo significa ovviamente che per Berrettini c’è ancora tempo per guadagnarsi una convocazione, soprattutto dopo quanto fatto vedere a Bologna, visto che decisive saranno proprio le settimane che precederanno le Finals di Malaga. Ma significa anche che ormai Cobolli, reduce dalla convocazione in Laver Cup come riserva, è sempre più un serio candidato a insidiare il posto che molti si aspettano venga occupato da un Matteo (Berrettini in primis, ma non dimentichiamoci di Arnaldi).

La notizia forse più importante di queste pre-convocazioni è la scelta di puntare su due specialisti nel doppio e non a Sinner più chiunque altro, almeno per il momento. Nonostante una settimana non perfetta, Bolelli e Vavassori sono una coppia di primissimo livello, come testimonia il fatto che sia al quarto posto nella race per Torino, e la loro esperienza insieme al loro affiatamento potrebbero risultare decisivi per portare a casa il punto nel doppio e concedere un po’ di riposo extra a Jannik. Ma tutto è ancora da vedere e per le decisioni finali di Volandri manca ancora tempo.