Sinner, addio alla zia a cui aveva dedicato gli US Open. Laver Cup: il messaggio di Alcaraz e Zverev

Arrivato a Pechino Jannik Sinner ha scoperto della scomparsa della zia materna a cui aveva dedicato lo US Open. Alcaraz e Zverev trascinano Team Europe in Laver Cup e avvisano Jannik

Lutto per Jannik Sinner, che appena arrivato a Pechino è venuto a conoscenza della scomparsa della zia materna Margith Rauchegger a cui aveva dedicato la vittoria allo US Open. Intanto Carlos Alcaraz e Alexander Zverev trascinano Team Europe alla vittoria in Laver Cup – che mancava dal 2021 – e avvisano il n°1 al mondo in vista dell’ATP 500 in programma nella capitale cinese.

Lutto per Sinner, deceduta la zia della dedica allo US Open

Arrivato oggi a Pechino, dove dal 26 settembre al 2 ottobre tornerà in campo per il torneo di categoria 500, Jannik Sinner ha ricevuto la triste notizia della scomparsa di Margith Raiuchegger – deceduta a soli 56 anni -, sua zia materna alla quale era molto legato e a cui aveva dedicato la vittoria allo US Open.

Alcaraz e Zverev avvisano Sinner per Pechino

Al torneo ATP 500 di Pechino ci saranno anche Carlos Alcaraz e Alexander Zverev, decisivi – soprattutto lo spagnolo – per la rimonta di Team Europe in Laver Cup. Il Carlitos visto a Berlino sembra completamente ritrovato dopo la brutta stagione sul cemento nordamericano che lo ha visto uscire al secondo turno dello US Open. L’iberico ha trascinato l’Europa al successo con tre vittorie totali (due in singolare e una in doppio) e 8 punti conquistati (record per una singola edizione della Laver Cup), mostrando una freschezza fisica e mentale che nell’ultimo periodo sembravano essere venute meno. Un problema in più per Sinner verso la riconferma a Pechino – dove è atterrato oggi -, visto che all’ATP 500 che si disputa nella capitale cinese (in programma dal 26 settembre al 2 ottobre) sono iscritto anche il tedesco e lo spagnolo, rispettivamente teste di serie n°2 e n°3.

Venerdì: Team Europe-Team World 2-2

Venerdì 20 settembre la Laver Cup si apre con la sorprendente vittoria di Francisco Cerundolo in due set su Casper Ruud con un doppio 6-4. A riportare il punteggio tra le due squadre ci pensa subito Stefanos Tsitsipas, che rispetta i favori del pronostico battendo 6-1 6-4 Thanasi Kokkinakis, mentre con la vittoria per 7-6 7-6 di Grigor Dimitrov permette a Team Europe di portarsi in vantaggio. A fine serata arriva però la vittoria di Team World in doppio con Taylor Fritz e Ben Shelton che hanno sconfitto la coppia composta da Carlos Alcaraz e Alexander Zverev in due set (76 6-4), portando quindi la giornata a concludersi in parità sul 2-2.

Sabato: Team Europe-Team Word 4-8

Anche la giornata di sabato (quando gli incontri passando dal valere un punto a due) inizia con una sorpresa, ovvero rimonta di Frances Tiafoe su Daniil Medvedev (3-6 6-4 10-5) a cui segue la vittoria di Alcaraz su Shelton in due set con un doppio 6-4. Successivamente Team World prende il largo con due trionfi consecutivi grazie a Fritz – che come a Wimbledon e allo US Open ha sconfitto Zverev (6-4 7-5) – e al doppio Shelton/Tabilo – che ha asfaltato 6-1 6-2 Tsitsipas/Ruud -, che gli permettono di chiudere la giornata sul punteggio di 8-4.

Domenica: Team Europe rimonta e torna a vincere la Laver Cup

Costretto a vincere almeno tre match su quattro per trionfare, Team Europe apre l’ultima giornata di competizioni con la prima vittoria in doppio in questa edizione per mano di Alcaraz e Ruud su Shelton e Tiafoe – certamente quella meno attesa in giornata -, ma nel match successivo Medvedev mette in campo una delle sue peggiori prestazioni stagionali e si fa rimontare da Shelton (6-7 7-5 10-7), che porta Team World a una vittoria dal successo.

Successo che sfugge per un pelo alla partita seguente, con Tiafoe che si aggiudica il primo set e va avanti di un break nel secondo contro Zverev, il quale – a un passo dal baratro – ribalta il parziale e conclude la rimonta al super tie-break (6-7 7-5 10-5). Il successo del n°2 ATP porta la Laver Cup a decidersi all’ultima sfida, che vede un Alcaraz straripante dominare Fritz – a parte un piccolo passo a vuoto nel secondo set – (6-2 7-5) e completare la rimonta di Team Europe, che ritrova un trionfo che mancava dal 2021.