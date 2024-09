McEnroe snobba Sinner: "È Alcaraz il migliore". E Federer chiede scusa a Carlitos per uno sgarbo del passato

L'americano e lo svizzero pieni di belle parole per Carlitos: ma a far discutere è soprattutto il fatto che The Genius abbia snobbato Sinner tra i migliori talenti del tennis.

Per Carlos Alcaraz è decisamente un bel giorno: lo spagnolo ha incassato in un colpo solo i complimenti di John McEnroe e le scuse di Roger Federer. Niente male per Carlitos, che non ha mai nascosto la sua ammirazione per due tra le leggende più iconiche del tennis. Lo statunitense lo ha consacrato come il miglior prodotto degli ultimi dieci anni, snobbando clamorosamente Jannik Sinner. Lo svizzero, invece, approfitterà della Laver Cup, in cui avrà modo di incrociare il suo cammino con quello del murciano, per sanare un brutto gesto del passato, di cui nel frattempo si è pentito.

McEnroe si schiera tra Sinner e Alcaraz

Partiamo da McEnroe e dai complimenti ad Alcaraz. Al capitano del Team Mondo per la Laver Cup è stato chiesto un parere sui campioni di oggi e il vulcanico John, al solito schietto e diretto, si è lanciato in una sorta di monologo celebrativo dello spagnolo: “Carlos Alcaraz è il miglior prodotto nel tennis degli ultimi dieci anni“, il giudizio lapidario dell’americano, che non ha speso invece una sola parola per Sinner o per altri talenti in ascesa del panorama mondiale. Dimenticanza? Oppure riconoscenza, visto che Alcaraz – a differenza di Jannik – l’invito per la Laver Cup l’ha accettato? Chissà.

Federer: “Carlos scusami per quell’episodio”

Anche Federer ha parlato di Alcaraz, ricordando un episodio del passato e manifestando l’intenzione di chiedere scusa allo spagnolo per un suo comportamento sbagliato. “Mi sono allenato con lui solo una volta quando era ancora junior. Avrei potuto replicare il giorno successivo, ma preferii un altro sparring partner, il suo coach Juan Carlos Ferrero. Il mio allenatore mi chiese se volessi riscaldarmi di nuovo con Carlos e io gli ho risposto: ‘No, preferisco scaldarmi col suo allenatore, che è della mia generazione’. Finalmente potrò chiedere scusa a Carlos per quell’episodio”, ha chiuso sorridente King Roger.

Laver Cup, il pronostico di King Roger

Federer ha parlato anche della Laver Cup e del suo Team Europe, dato ampiamente per favorito sul resto del mondo: “Penso che sia davvero molto forte quest’anno, nelle partite di singolare siamo i grandi favoriti e non possiamo nasconderlo, anche se so che il Team Mondo ha giocatori in gran forma in questo momento. Credo che a livello di singolare – ha concluso l’ex fuoriclasse svizzero – l’Europa possa vincere più partite, mentre i doppi sembrano più congeniali al Team World”.