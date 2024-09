Sinner e il caso doping, Kyrgios torna alla carica e si allea con un fan di Djokovic. Battaglino: “A lui niente, a me 4 anni”

La “campagna” di Nick Kyrgios contro Jannik Sinner non si ferma: l’australiano continua a imperversare sui social e lancia l’ultima frecciata al tennista altoatesino impegnato alla Milano Fashion Week

Nick Kyrgios continua il suo attacco a tutto campo nei confronti di Jannik Sinner, ma ovviamente non si parla di campo da tennis. Il tennista australiano ha scelto come “arena” per il suo scontro le piattaforme social ma al momento non ha ancora ottenuto nessuna risposta da parte del tennista azzurro che ha preferito rimanere in silenzio di fronte ai continui attacchi del collega.

L’ultima frecciata di Nick Kyrgios

Nick Kyrgios sembra aver fatto del caso doping che ha riguardato Jannik Sinner una sua battaglia personale. Qualcuno sostiene che di mezzo ci sia una componente di gelosia con l’australiano che in passato ha frequentato Anna Kalinskaya. Di certo c’è che l’aussie non spreca neanche un’occasione per lanciare uno dei suoi attacchi contro l’azzurro. L’ultimo in ordine di tempo era arrivato come messaggio di risposta ad un video in cui Darren Cahill, allenatore di Jannik, parlava di Jannik Sinner.

Il post del tifoso di Djokovic

Ma Kyrgios ha deciso di setacciare i social alla ricerca di ogni occasione buona per lanciare il suo attacco all’azzurro e stavolta l’ha trovata in un post di Pavvy G, considerato uno dei più grandi tifosi di Novak Djokovic e che da tempo ha cominciato una campagna anti-Sinner sui social. Il post è sulla presenza di Sinner alla Milano-Fashion Week con l’azzurro in veste di testimonial del marchio Gucci: “Facciamo finta che i test antidoping falliti non siano mai avvenuti ed è un giorno come un altro?”, il messaggio pubblicato da Pavvy G. E ovviamente non si è fatto attendere il commento di Kyrgios: “Ovviamente, non è successo niente. Lui è la vittima”, con tanto di emoticon sorridente.

Il caso di Stefano Battaglino

Il clostebol è un contenuto in un farmaco che si trova molto facilmente in Italia, dove non è considerato proibito. E nei guai è finito anche un altro tennista, Stefano Battaglino, che durante un torneo in Marocco del 2022 è stato trovato positivo alla sostanza probita. E ora nel corso di un’intervista al Corriere della Sera, il 26enne che ha avuto un best ranking in carriera alla posizione numero 760 si sfoga: “Il farmaco è lo stesso, come ridotto il quantitativo: a uno nulla, a me 4 anni. Voglio chiarire che sono felice per Sinner a cui auguro tutti i successi del mondo ma per me sono davvero deluso. Per il mondo dello sport sono un appestato”.