Sinner a Malaga per la Coppa Davis, Kalinskaya a Miami in vacanza: nuova, spiazzante mossa di Anna sui social

Jannik in Spagna pronto all'ultima fatica del 2024, la fidanzata (?) in Florida tra pasticcerie e locali: stop ai messaggi privati e alle domande sulla relazione con l'azzurro.

Uno è a Malaga, l’altra in un altro paradiso del jet set: Miami. Con una bella differenza, però: Jannik nella cittadina andalusa affacciata sulla Costa del Sol è andato per conquistare l’ultimo trofeo del suo esaltante e straordinario 2024, impreziosito da due Slam, dalle ATP Finals e dalla posizione numero 1 in classifica garantita almeno fino al prossimo torneo di Rotterdam. Anna, invece, in Florida gira tra pasticcerie e locali, in vacanza, lontana dal tennis e dal fidanzato. Ammesso che lo sia ancora.

Anna Kalinskaya e l’improvvisa distanza da Sinner

Le mosse della tennista russa, infatti, fino a questo momento sono state spiazzanti. Era attesa a Torino a fare il tifo per Jannik dalle tribune dell’Inalpi Arena, come aveva fatto a Flushing Meadows nella finale degli US Open e in diverse altre circostanze: invece prima se ne è rimasta a Mosca, poi è volata a Miami in vacanza. In Piemonte sono arrivati invece i giornalisti russi, che con candore e naturalezza hanno informato i colleghi italiani: “Ma come, non lo sapete? Jannik e Anna sono in freddo, la relazione è in standby”.

Le story da Miami e il silenzio assoluto su Jannik

E in effetti non sembra proprio normale che la tennista russa – senza apparenti motivi – abbia smesso di seguire il fidanzato sui social. O che non dedichi più alcun pensiero, alcun riferimento a Jannik. Una foto dal locale di grido, una story dalla celebre pasticceria, un breve video col vento della Florida ad accarezzarle i capelli, mentre il cielo si fa buio: e nient’altro. Quasi una situazione da “C’eravamo tanto amati”, anche se dell’argomento nessuno – tra l’entourage di Anna e quello di Sinner – ha mai parlato.

L’ultima mossa di Anna: stop ai messaggi privati

E nessuno probabilmente lo farà, almeno in tempi stretti. Anna Kalinskaya, infatti, ha bloccato la possibilità di inviare messaggi privati sul suo account social. Sono stati in tanti, probabilmente, a chiederle lumi sulle sue questioni affettive. Probabilmente troppi. E allora basta, stop alle richieste. E anche alle risposte. Perché pure alcuni like malandrini messi qua e là in calce ai post che sottolineavano come lei non fosse (più?) una priorità per Jannik avevano scatenato inevitabilmente i pettegolezzi. Like rimossi dopo un po’.

Sinner pensa solo al tennis: la Coppa Davis il suo obiettivo

E Sinner? Mentre Anna prosegue le sue vacanze negli Stati Uniti, il rosso di San Candido continua a sudare sul campo. D’altro canto, non si diventa numero 1 per caso. A Malaga lo attende giovedì il debutto nei quarti di Coppa Davis contro l’Argentina, dove potrebbe giocare anche in doppio (ma la speranza è che la terza partita non occorra neppure). Sabato ci sarebbero le semifinali contro Usa o Australia (e potrebbe affrontare per la terza volta in una decina di giorni Fritz), domenica l’eventuale finale quasi certamente contro la Spagna di Alcaraz e Nadal. Le vacanze e il gossip possono attendere un altro po’.