ATP Finals, Sinner annuncia la pausa fino agli Australian Open. Esplode il gossip: Kalinskaya lo “abbandona” sui social

Continuano le voci di gossip intorno alla relazione tra il numero 1 al mondo e la tennista russa. La grande assente a Torino sembra aver preso una posizione definitiva non seguendo più Jannik Sui social

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

Il gossip che va a infilarsi nel giorno della grande finale. Jannik Sinner è diventato un personaggio di caratura mondiale e ovviamente le attenzioni su di lui sono tante, in campo e ovviamente anche fuori, e la storia d’amore con Anna Kalinskaya è finita sotto la lente di ingrandimento.

Sinner: oggi la finale con Fritz

Ovviamente tutte le attenzioni nella giornata di oggi sono dedicate alla finale contro lo statunitense Taylor Fritz. In palio c’è il titolo delle ATP Finals, ultimo appuntamento per il circuito della stagione, con Sinner che vuole provare a chiudere nel migliore dei modi conquistando un altra traguardo importante. Con la vittoria conquistata ieri contro Ruud, l’azzurro si è garantito la possibilità di rimanere numero 1 del ranking fino alla fine degli Australian Open ma ovviamente dopo la finale persa lo scorso anno contro Djokovic, l’altoatesino questa volta vuole provare a fare un regalo ancora più importante al pubblico di Torino.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Jannik: niente tornei fino all’Australia

Dopo l’impegno di Torino, per Sinner ci sarà subito da fare le valigie e volare in direzione Malaga dove la prossima settimana cominciano le Final Eight di Coppa Davis. Dopo la vittoria della scorsa edizione, l’Italia cerca di fare il bis con capitan Volandri che ovviamente punterà sul numero 1 al mondo per provare a entrare nella storia del tennis italiano. Poi per il numero 1 al mondo ci sarà un po’ di vacanza prima di ricominciare gli allenamenti in vista della prossima stagione e dopo la semifinale con Ruud ha confermato che così come un anno fa, non ci saranno tornei prima di tornare in campo agli Australian Open, ovviamente sempre TAS permettendo.

Kalinskaya smette di seguire Sinner sui social

Intanto mentre le questioni “di campo” tengono i tifosi italiani incollati arrivano anche le notizie di gossip: la notizia del giorno arriva dai social con la decisione di Anna Kalinskaya di smettere di seguire il tennista azzurro. Del resto già da giorni si parla di una presunta crisi di coppia dopo che la russa ha deciso di diventare la grande assente alle Finals di Torino e di godersi questo momento di vacanze tra Mosca e Miami. E chissà se queste voci dovessero essere confermate con la coppia che aveva fatto emozionare tutti agli US Open che potrebbe essere già scoppiata.m