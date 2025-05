Diretta Live Sinner-Lehecka Roland Garros 3°Turno: doppio break in avvio, Jannik è una furia

Diritto vincente di Lehecka; Jannik però risponde con un’altra grande prima sulla quale l’avversario può fare veramente poco. Il numero uno al mondo continua a martellare da fondo campo e va avanti di un quindici. Il tennista ceco non ci sta e riporta il punteggio in equilibrio, prima di un’altra ottima soluzione da parte dell’azzurro. Quindi Lehecka non demorde, apre il rovescio e porta il game ai vantaggi, dove si procura anche palla break (smorzata timida dell’altoatesino). Ma Jannik non ci sta, cancella immediatamente l’occasione (servizio-diritto) e tiene bene il turno di battuta, affidandosi ad altre due eccellenti prime di servizio.