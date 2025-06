Allenatori, il borsino di oggi: chi siederà sulle panchine di Juventus, Inter, Atalanta e Fiorentina

Chi l’avrebbe mai detto che il mercato si sarebbe infiammato anzitutto per gli allenatori? Alcune situazioni spinose si sono risolte nei giorni scorsi. Conte, dopo lo Scudetto, è rimasto clamorosamente a Napoli quando sembrava già in partenza per la Continassa. Il Milan ha richiamato alla base Allegri per tentare il rilancio dopo i flop Fonseca e Conceicao. La Roma riparte da Gasperini, la Lazio dal figliol prodigo Sarri. E le altre? Sicuri che sulla panchina della Juve si accomoderà Tudor nella stagione 2025-26? Come andrà a finire con Inzaghi all’Inter dopo le voci provenienti dall’Arabia Saudita? Fiorentina e Atalanta a chi si affideranno dopo i controversi addii di Palladino e Gasp?

Calciomercato allenatori, il borsino delle trattative

Calda Tiepida Fredda >70% 30-70% <30% JUVE Tudor Inzaghi Marco Silva INTER Inzaghi Fabregas Chivu/Vieira ATALANTA Palladino Thiago Motta Pioli FIORENTINA Gilardino Pioli Baroni

Juve, salgono le quotazioni di Tudor

Alle 18.30 di lunedì 2 giugno Igor Tudor sembra il favorito per la permanenza sulla panchina bianconera. L’ex difensore croato è riuscito a traghettare i bianconeri in Champions dopo l’esonero di Thiago Motta. Elkann e Comolli hanno sciolto le riserve sul suo conto e l’hanno tranquillizzato per il futuro: è vero però che, nei giorni scorsi, hanno provato a prendere praticamente chiunque al suo posto. Del tentativo per Conte ormai ne sono a conoscenza anche le pietre, così come dell’offerta last minute a Gasperini. Un tentativo – piuttosto clamoroso – è stato fatto anche per Simone Inzaghi, così come per Marco Silva, trainer portoghese del Fulham. Ma Tudor dovrebbe restare in sella.

Inter, il destino di Inzaghi in bilico

Anche un’altra big attesa dal Mondiale per Club è animata dal problema allenatore. Che farà l’Inter con Simone Inzaghi, il tecnico che ha portato i nerazzurri a due finali di Champions (entrambe perse) e che in quattro stagioni ha conquistato uno Scudetto, perdendone però tra mille rimpianti altri due? Martedì è in programma l’atteso vertice tra il tecnico e il presidente Marotta. L’Inter sembra intenzionata a dar fiducia all’ex attaccante, ma allo stesso tempo si guarda intorno. Piace molto, ad esempio, un profilo come quello di Fabregas, artefice numero uno del miracolo Como. Altri nomi valutabili sono quelli di Chivu e Vieira, entrambi ex nerazzurri.

Atalanta e Fiorentina, chi in panchina?

Un’altra squadra che disputerà la prossima edizione della Champions è in cerca di allenatore: l’Atalanta. Salutato a malincuore Gasperini, il presidente Percassi sta prendendo in considerazione diverse ipotesi. La più gettonata porta a Palladino, fresco di dimissioni dalla Fiorentina. Piace anche Thiago Motta, per un discorso a lunga scadenza, mentre un nome a sorpresa potrebbe essere quello di Pioli. Anche la Fiorentina deve trovare un mister. Salgono, nelle ultime ore, le chance di un ex giocatore viola, Alberto Gilardino. Pioli è un nome accostato anche ai toscani (sarebbe un ritorno), mentre perde progressivamente quota l’ipotesi Baroni.