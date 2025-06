Juventus, l'era Comolli inizia con la grana panchina: la decisione su Tudor e la richiesta dei tifosi sul web

Il club bianconero ufficializza l'ingaggio dell'ex presidente del Tolosa come nuovo direttore generale. Priorità alla questione allenatore: la strategia di Comolli

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

Ora è ufficiale: Damien Comolli è il nuovo dg della Juventus. La riorganizzazione societaria voluta da John Elkann investe anche Giorgio Chiellini, promosso a Director of Football Strategy. Sfumato il ritorno di Conte, spetta al dirigente francese il non facile compito di risolvere la grana panchina: c’è già una decisione su Tudor. Intanto i tifosi si infiammano sul web e fanno una richiesta ben precisa all’uomo che ha preso il posto del poco rimpianto Giuntoli.

Juventus, inizia l’era Comolli: il messaggio social

La nuova era della Juve è iniziata oggi. Con il comunicato attraverso cui la Signora annuncia l’ingaggio di Damien Comolli come direttore generale, “con riporto diretto al Chief Executive Officer Maurizio Scanavino”. Il club bianconero spiega che l’ex presidente del Tolosa “avrà la responsabilità dell’area sportiva maschile e delle direzioni marketing e commerciale. A suo riporto opererà Giorgio Chiellini, figura storica della società che da sempre incarna i valori e lo spirito di Juventus, nel ruolo di Director of Football Strategy nell’ottica di un percorso di crescita mirato ad affrontare le nuove sfide con forte determinazione e rinnovata ambizione”.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Il dirigente transalpino si è presentato con un messaggio su X: “Sono felice e onorato di entrare a fare parte di una Società unica, per storia, identità e prospettive. Metterò a disposizione la mia esperienza fin dal primo giorno con l’obiettivo di essere vincenti come deve essere la Juventus e come meritano i nostri tifosi”.

Subito la grana panchina: la decisione su Tudor

Non c’è tempo da perdere. La Juventus ha bisogno di ritrovare certezze, a partire dalla guida tecnica. Sfumati i ritorni di Conte e Gasperini, la panchina è al momento un rebus. Chi sarà al timone della squadra la prossima stagione? Nelle ultime ore è emerso con prepotenza il nome di Marco Silva, allenatore portoghese del Fulham che sarebbe proprio un pallino di Comolli.

Ma prima di affondare il colpo, il dg vorrà valutare l’operato di Igor Tudor, che è tornato al lavoro in vista dell’imminente esperienza negli States per il Mondiale per Club. A quanto pare, come riferisce Giovanni Albanese su X, Comolli ha intenzione di ripartire proprio dal croato: prima di arrivare a una conclusione definitiva, vuole infatti conoscerlo e valutarlo sul campo.

La richiesta dei tifosi a Comolli: ecco chi chiedono

Il profilo X della Juventus è stato letteralmente invaso dai tifosi bianconeri. C’è un nome che accende la fantasia della piazza e che viene richiesto a Comolli: Jurgen Klopp. Sono davvero in tanti a invocare il tedesco ex Liverpool, che nei giorni scorsi ha smentito con fermezza le voci che lo davano vicino alla Roma.

Altri, come Damiano, si limitano a commentare così: “Ho paura ma non voglio partire prevenuto, mi raccomando sull’allenatore”. Mentre un altro tifoso aggiunge: “No Pioli, ripeto no Pioli”. Emanuele ha una sola richiesta: “Se nelle sue intenzioni c’è quella di avere un nuovo allenatore per un nuovo corso, basta maestri del bel gioco, abbiamo già dato, vogliamo solamente risultati e vittorie, ma tante”.