Germania-Portogallo, moviola: l’arbitro smentisce il Var, grandine, rigore negato e rissa

La prova di Vincic all’Allianz Arena nella semifinale di Nations League analizzata ai raggi X, il fischietto sloveno ha ammonito quattro giocatori

Quarantacinque anni, internazionale dal 2010, Slavko Vincic (connazionale del presidente dell’Uefa Ceferin), la scelta per Germania-Portogallo di Nations League, è tra gli arbitri più stimati in Europa, ha arbitrato la penultima finale di Champions ed era tra i candidati per dirigere la finale di Euro2024, che fu poi affidata a Letexier. Una curiosità: il 28 maggio 2020 fu coinvolto, suo malgrado, in una vicenda di sesso droga e armi. Vinčić ebbe la sola “colpa” di trovarsi nel posto sbagliato al momento sbagliato, accettando un invito a pranzo in un casolare a Bjeljina, in Bosnia ed Erzegovina, quando la polizia fece irruzione ed arrestò circa 30 persone, tra cui proprio il direttore di gara sloveno. Una volta raccontata la sua testimonianza, fu subito rilasciato e ritenuto estraneo ai fatti. Di recente ha fatto però arrabbiare il Milan nella gara (poi vinta dai rossoneri) a Madrid contro il Real, soprattutto per il rigore fischiato a favore delle merengues ed anche nell’ultima uscita con un’iataliana, in Bayer Leverkusen-Inter, non ha brillato. Vediamo come se l’è cavata ieri

I precedenti di Vincic con Germania e Portogallo

Quattro i precedenti del fischietto sloveno con la nazionale tedesca (2 vittorie e 2 sconfitte) uno solo, nel marzo del 2025, con i portoghesi che nella circostanza superarono la Svizzera per 5-2 dopo i supplementari.

L’arbitro ha ammonito 4 giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Klančnik e Kovačič con Jug IV uomo, Borošak al Var e Obrenovič all’Avar, l’arbitro ha ammonito 4 giocatori: Ruben Neves, Tah, Wirtz, Fullkrug.

Germania-Portogallo, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara, iniziata con oltre 10’ di ritardo per una fitta grandine che ha messo a rischio il match. Al 19′ Pavlovic viene steso in area, Woltemade arriva sul pallone, ma Diogo Costa è miracoloso nel deviargli il destro in angolo, per l’arbitro non c’è rigore. Al 49′ segna la Germania con Wirtz, l’arbitro viene richiamato dal Var all’on field review per per una possibile posizione di fuorigioco attivo di Woltemade ma dopo aver rivisto le immagini al monitor ma non cambia idea. Gol confermato.

Al 52′ giallo per il ct portoghese Martinez per proteste. Al 58′ ammmonito Ruben Neves per proteste. All’80’ ammonito Tah per un fallo su Bruno Fernandes. All’84’ dopo un mezzo parapiglia in campo ammoniti Wirtz, che voleva rialzare da terra Bernardo Silva, e Fullkrug. La mini rissa viene sedata da Vincic e dopo 5′ di recupero Germania-Portogallo finisce 1-2.