Amichevoli: Reijnders, che gol con l’Olanda! Yildiz brilla ma la Turchia perde, Spagna ko

23-03-2024 10:26

Procedono i test amichevoli delle Nazionali, con molti giocatori della Serie A protagonisti. Su tutti, il giovane Yildiz con la maglia della Turchia che, nonostante la sconfitta contro l’Ungheria, ha portato a casa una bella prestazione sfiorando anche il gol. L’Olanda ha dominato la Scozia per 4-0 con il milanista Reijnders, mentre la Repubblica Ceca ha vinto contro la Norvegia di Ostigard grazie al gol decisivo del subentrato Barak. A Londra è caduta la Spagna contro la Colombia, mentre ha trionfato il Cile di Alexis Sanchez contro l’Albania.

Munoz stende la Spagna, il Cile piega l’Albania

Sono cadute due Nazionali che l’Italia affronterà a giugno nel girone di Euro 2024 in Germania. Albania e Spagna sono state mandate ko rispettivamente da Cile e Colombia. Al Tardini, la formazione del ct Sylvinho, è stata sconfitta dalla nazionale di Alexis Sanchez per 0-3, con Eduardo Vargas che ha aperto le marcature, seguito da Bolados che ha raddoppiato nella ripresa e da Davila che ha sigillato la vittoria nei minuti di recupero. Da segnalare anche l’ammonizione del Nino Maravilla per un fallo ai danni del suo compagno di squadra dell’Inter Asllani.

La Spagna, sotto i riflettori del London Stadium, casa del West Ham, nonostante il dominio di gioco è uscita sconfitta dal test contro la Colombia per effetto di un gol di Munoz nella ripresa. A pochi minuti dal triplice fischio, ha esordito con la maglia iberica Pau Cubarsì, giovane talento classe ’07 già in evidenza tra le file del Barcellona.

La Turchia di Montella cade con l’Ungheria

Non sorride nemmeno Vincenzo Montella, con la sua Turchia che si è arresa all’Ungheria. Tanta Serie A nella formazione iniziale dei turchi, con Celik, capitan Calhanoglu e il giovane Yildiz, quest’ultimo particolarmente in evidenza con una performance importante. In 76 minuti di gioco, ha contato 52 tocchi con una precisione nei passaggi del 90%, oltre a una nitida occasione da gol.

La gara, tenutasi alla Puskas Arena di Budapest, si è sbloccata a inizio ripresa con il calcio di rigore trasformato da Szboszlai, centrocampista in forza al Liverpool. I turchi, nonostante gli sforzi, non sono risuciti a recueprare la formazione del ct Rossi. Al contrario, nel recupero è giunto anche il raddoppio con Schafer, successivamente annullato per fuorigioco dal Var.

Esulta l’Olanda con Reijnders, Barak decisivo

L’Olanda ha dominato sul terreno del Johan Crujiff di Amsterdam contro la Scozia. Gli uomini di Koeman hanno trionfato per 4-0 nel test amichevole contro la squadra scozzese di Ferguson, che ha fatto il suo ingresso in campo solo al 68′. Il protagonista del poker degli Orange è stato il milanista Reijnders, che ha aperto le danze con un super gol dai venticinque metri e ha chiuso i conti fornendo l’assist per il sigillo definitivo di Malen. Nel mezzo, hanno aggiunto i loro nomi al tabellino dei marcatori l’ex Roma Wijnaldum e Weghorts, entrambi con un colpo di testa.

Anche la Repubblica Ceca ha avuto modo di gioire grazie al gol di un “italiano”. Antonin Barak dimostra il suo ottimo stato di forma anche con la maglia della sua nazionale, decidendo la vittoria nel test contro la Norvegia di Haaland, Thorstvedt e Ostigard. Nel primo tempo, botta e risposta tra Bobb e Zima, nella ripresa il centrocampista della Fiorentina, subentrato al 61′, ha firmato il gol vittoria con una perla su punizione.