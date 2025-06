Il Milan fa sul serio per Jashari e ha in pugno Ricci: con Modric e Xhaka, centrocampo tutto nuovo per Allegri

Il Diavolo si sta rifacendo tutto il centrocampo per il 4-3-3 di Allegri. Ecco le prossime mosse di Igli Tare sul mercato, alle viste una rivoluzione completa..

Massimiliano Allegri è l’uomo dei grandi ritorni. Dopo la Juventus vissuta due volte, dal primo luglio sarà di nuovo ufficialmente l’allenatore del Milan. Ma intanto il tecnico livornese è già al lavoro: dai confronti con il direttore sportivo Igli Tare la priorità assoluta è stata data al centrocampo. Qui il Diavolo deve intervenire in maniera massiccia per rifare l’organico per tornare realmente competitivo.

Jashari è la priorità del Diavolo

Dopo aver messo le mani su Luka Modric ed aver ceduto Tijani Reijnders, il Milan è partito in missione per assicurarsi Ardon Jashari. Attenzione, però, perché il Bruges è una bottega assai cara e i 30 milioni proposti dal club rossonero non sono stati ritenuti al momento sufficienti. La società belga sta facendo muro trincerandosi dietro una valutazione di 50 milioni, irraggiungibile naturalmente per le casse del Diavolo nonostante il giocatore venga ritenuto prioritario.

Per Ricci siamo prossimi alla fumata bianca

Più semplice arrivare a Samuele Ricci, che comunque non è da considerarsi alternativo a Jashari. Per il capitano del Torino siamo ormai vicini alla fumata bianca. La cifra è attorno ai 25 milioni di euro con contratto quinquennale pronto per il calciatore a 2 milioni di euro a stagione. Da questo punto di vista, la prossima settimana potrebbe essere quella decisiva per l’ufficialità dell’operazione.

Xhaka resta sempre un obiettivo

Infine, c’è il terzo capitolo della saga centrocampo. Ed è quello che riguarda Granit Xhaka. Il Milan può contare sul gradimento assoluto del giocatore svizzero con il quale già c’è piena intesa. Il nodo della questione è la resistenza messa in atto dal Bayer Leverkusen che non vorrebbe privarsene. Valutazione del cartellino: 15 milioni. Il Diavolo ne vorrebbe spendere qualcuno in meno considerata anche l’età non più verdissima del mediano elvetico.

Un centrocampo tutto nuovo di zecca

Dunque, Modric poi Ricci poi Jashari e infine anche Xhaka. Potenzialmente potrebbero essere quattro rinforzi tutti nello stesso reparto per il nuovo Milan targato Max Allegri. Una vera e propria rivoluzione in un settore che evidentemente necessitava di profondo restyling. L’intenzione del tecnico è quella di giocare col 4-3-3. Anche per questo motivo, serviva mettere mano al centrocampo aggiungendo esperienza e doti tecniche.