Xhaka aspetta il Milan, le parole del padre un invito per Tare all’affondo col Bayer

Il genitore del centrocampista ha ammesso pubblicamente l’interesse dei rossoneri: un messaggio per il d.s. a chiudere la trattativa

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Il Milan vuole Granit Xhaka e a giudicare dalle parole del padre del centrocampista, Regip, anche il giocatore spera che i rossoneri chiudano presto l’affare con il Bayer Leverkusen: l’uomo in tv ha di fatto mandato un messaggio a Igli Tare.

Il Milan su Xhaka

La trattativa con il Bayer Leverkusen deve ancora entrare nel vivo, ma il Milan è seriamente intenzionato a portare Granit Xhaka alla corte di Massimiliano Allegri. La conferma è arrivata da Regip Xhaka, padre del centrocampista svizzero, che alla tv kosovara Teve1 ha ammesso l’interesse del Milan verso il figlio.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Le parole del padre di Xhaka

“il Milan vuole Xhaka – ha dichiarato il padre del centrocampista in tv – Non parlerò delle condizioni dell’affare, i club devono trovare un accordo tra di loro”. Apparentemente l’uomo non sembra sbilanciarsi, tuttavia il solo ammettere la trattativa può essere interpretato come un segno della volontà di Xhaka di unirsi al Milan. La conferma, di fatto, arriva poco dopo, quando Regip Xhaka parla del d.s. rossonero Igli Tare. “Lo apprezzo molto”, le sue parole. Tradotto: “Visto che sei bravo, spero che porti a conclusione l’affare”.

L’offerta del Milan per Xhaka

Considerata la volontà del giocatore, al Milan non resta che convincere il Bayer Leverkusen a cedere il regista, che a 33 anni viene considerato ancora un elemento estremamente valido da Tare e da Allegri. La prima offerta dei rossoneri è stata di 10 milioni di euro, ma è stata giudicata troppo bassa dalle “aspirine”: toccherà dunque a Tare ammorbidire le pretese del club tedesco. Allegri spera di avere Xhaka per aggiungere esperienza, qualità e personalità ad un centrocampo che s’è già assicurato le doti di un fuoriclasse come Modric.