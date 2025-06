Milan-Bruges, affondo per Jashari: maxi offerta "alla De Ketelaere". Chi è, il ruolo e quanto costa

Dal Lucerna al Bruges, fino al sogno rossonero: Ardon Jashari incanta l’Europa e il Milan accelera per il nuovo gioiello svizzero, già MVP in Belgio e paragonato a Xhaka

Il Bruges è da sempre una macchina di talenti: se non li forgia in casa, li scova con intuizione da intenditori in giro per l’Europa, come un adolescente su Football Manager. Li fa crescere, li mette in vetrina tra Champions ed Europa League e poi li lancia verso club di primo piano. Quest’anno il titolo è sfumato all’ultimo, ma nella rosa di Nicky Hayen sono emersi diversi profili che fanno gola sul mercato. Il più richiesto? Ardon Jashari, centrocampista svizzero classe 2002, diventato in pochi mesi il volto nuovo della Pro League. E anche il Milan ha bussato alla porta del club belga. Le due squadre si conoscono, ma non sono previsti “favori”.

Jashari, il Bruges fissa il prezzo: richiesta “alla De Ketelaere”

Il Milan ha messo nel mirino Ardon Jashari per rinforzare il centrocampo e nelle ultime ore ha intensificato i contatti con il Bruges. Secondo La Gazzetta dello Sport, il club rossonero avrebbe già presentato un’offerta da 30 milioni di euro, bonus inclusi. L’operazione, tuttavia, si preannuncia complessa. Il club belga valuta il giocatore 40 milioni e, come già accaduto nel 2022 con Charles De Ketelaere, si dimostra poco incline a fare sconti. La dirigenza del Diavolo, capitanata da Igli Tare, però non ha intenzione di “produrre una telenovela” e vorrebbe arrivare presto a una fumata bianca, grazie anche ai ricavi dalle cessioni di Reijnders e quella imminente di Theo Hernandez.

La concorrenza però non manca: il mediano è seguito anche da diversi club di Bundesliga e nelle ultime ore si parla di un possibile interesse del Manchester United, pronto a inserirsi nella corsa. Dopo il tentativo per Javi Guerra del Valencia, i rossoneri confermano dunque la strategia: investire su un giovane centrocampista di prospettiva resta una priorità assoluta per la dirigenza, dopo aver strappato il sì per Modric. Allegri ha bisogno di un mix tra freschezza e carisma e la società sta lavorando in questa direzione. Ma perché piace Jashari?

Jashari, il nuovo Xhaki che ha colpito il Milan

Al primo anno nella Jupiler Pro League, Jashari non si è limitato a fare esperienza. Ha dominato. Tre gol, quattro assist e un impatto tale da valergli non solo il premio di miglior giovane del campionato, ma anche quello di MVP assoluto della stagione. Una consacrazione definitiva per un centrocampista che abbina fisicità, intelligenza tattica e un piede raffinato, tanto da meritarsi il paragone con Xhaka, suo connazionale.

E pensare che la carriera di Jashari sembrava destinata a perdersi nelle nebbie del calcio svizzero. Cresciuto nel vivaio del Lucerna, con una breve parentesi a Zurigo, faticava a trovare spazio in prima squadra. Durante il periodo del Covid, il dubbio di aver scelto la strada sbagliata lo portò persino ad iscriversi a corsi di economia. Poi l’arrivo di Mario Frick in panchina cambiò tutto: fiducia, titolarità e una crescita verticale che l’ha portato in nazionale maggiore.

L’interesse della Juve e il tifo per il Milan

Se in Italia la Juventus fu la prima a muoversi — con Giuntoli che lo fece osservare più volte assieme a De Cuyper — è oggi il Milan a spingere per portarlo in Serie A. Una corte che tocca anche il cuore del giocatore: Jashari è tifoso rossonero sin da bambino. Nel 2011 era a San Siro con la famiglia per vedere un Milan-Barcellona di Champions League. In panchina c’era proprio Massimiliano Allegri, oggi di nuovo nell’ambiente rossonere. Coincidenze? Forse. Ma intanto Ardon sogna: il Milan lo vuole, e lui vuole il Milan.