No di Rabiot al Milan: spunta il retroscena clamoroso, ora il francese può raggiungere Osimhen al Galatasaray

Il Milan era pronto a rinforzare la mediana con lo svincolato Rabiot, ma il francese ha rifiutato anche la corte dei rossoneri: Galatasaray pronto a un altro colpaccio.

Sfuma l’obiettivo Rabiot per il Milan. Il centrocampista francese che si è svincolato dalla Juventus è stato a lungo nel mirino del club rossonero, che, però, non è riuscito a piazzare Bennacer in Arabia Saudita. Ma non è stato l’algerino a far saltare l’affare: l’ex Psg, infatti, aveva già rifiutato la corte del Diavolo.

Rabiot senza squadra e senza fretta: no anche al Milan

Col francese e mamma Veronique non è mai stato facile trattare. Ne sa qualcosa la Juve, che non è riuscita a convincere il calciatore a restare nel capoluogo piemontese. Punta al top, Adrien. Sia come squadra sia soprattutto come ingaggio. E alla lunga lista dei rifiuti estivi si è aggiunto anche quello al Milan. A svelare il retroscena è La Gazzetta dello Sport: i rossoneri avevano presentato una ricca offerta a Rabiot, ma quest’ultimo ha rifiutato le avances del club di via Aldo Rossi. Chissà se un giorno il 29enne di Saint-Maurice svelerà il motivo della sua decisione: aspetta ancora una big (il Barcellona? La Premier?) o ha declinato per rispetto nei confronti della Juventus?

Milan, niente Rabiot: il ‘nuovo acquisto’ è Bennacer

Bennacer sembrava essere destinato all’Arabia Saudita proprio per lasciar spazio all’arrivo di Rabiot. L’operazione in uscita, però, non si è concretizzata e ora che è calato il sipario sul mercato della Saudi League l’algerino è a tutti gli effetti un calciatore a disposizione di Fonseca. Anche in virtù del suo stipendio da 4 milioni annui, l’ex Empoli si rivelerà una pedina in più per la mediana a due del tecnico portoghese, che potrebbe impiegarlo al posto di Reijnders o Fofana.

Rabiot con Osimhen? Si fa largo l’ipotesi Galatasaray

Proprio così: dopo aver chiuso a sorpresa con Osimhen, arrivato in prestito secco dal Napoli, il Galatasaray potrebbe regalare un altro pezzo da 90 a Okan Buruk. Se il club di Istanbul è riuscito ad accollarsi lo stipendio da 10 milioni dell’attaccante nigeriano, non avrà certo problemi a esaudire le richieste di Rabiot. Nelle prossime ore la trattative è destinata a subire un’importante accelerazione: che cosa deciderà Adrien? Accetterà la corte del club turco che non disputa neppure la Champions League o rispedirà al mittente anche questa proposta?