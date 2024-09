Hermoso alla Roma, da Rabiot a Depay, quanti svincolati su piazza: tutti gli affari ancora possibili

Mercato chiuso ma i club possono ancora pescare tra gli svincolati. La Roma chiude per Hermoso e pensa anche a Hummels, il Milan spera in Rabiot

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

È calato il sipario sulla sessione estiva di calciomercato, ma i club hanno ancora la possibilità di rinforzarsi andando a pescare tra gli svincolati. È il caso della Roma, che sta definendo l’ingaggio di Hermoso. E del Milan, che non ha perso le speranze di arrivare a Rabiot. Ecco i calciatori più appetibili almeno momento senza squadra.

Roma, finalmente il difensore: preso lo svincolato Hermoso

A inizio mercato sembrava che il centrale ex Atletico Madrid Hermoso fosse destinato al Napoli o all’Inter. Ma le sue richieste hanno messo in fuga entrambi i club. Alla fine arriverà comunque in Italia, alla corte di Daniele De Rossi. Dopo gli affari saltati con Danso e Djalò, il club giallorosso si è fiondato sullo spagnolo, battendo la concorrenza del Galatasaray. Il 29enne farà scalo in giornata nella Capitale per sostenere le visite mediche, dopodiché firmerà un contratto fino al 2027.

Rabiot ancora in cerca di una squadra: il Milan ci spera

Altro nome gettonato è quello del francese Rabiot, che ha detto addio alla Juventus. La priorità dell’ex PSG è la Premier League, ma in questo momento la squadra che ha palesato un reale interesse per il centrocampista, che chiede la luna, è il Milan. L’eventuale arrivo del calciatore è però legato alla cessione di Bennacer in Arabia. Per quanto riguarda la Saudi League il mercato chiuderà domani: in caso di partenza, si tenterà l’assalto a Rabiot. Ma non sarà comunque facile trovare la quadra sull’ingaggio.

Da Hummels a Depay: i nomi illustri rimasti a spasso

Ricordiamo che domani (lunedì 2 settembre) i club dovranno consegnare le liste Uefa, per cui se si intende ingaggiare uno svincolato e utilizzarlo in Europa bisogna far presto. Tra i calciatori senza squadra spicca il 35enne difensore tedesco Hummels, che ha posto fine alla sua avventura col Borussia Dortmund: la Roma ci sta facendo un pensierino. Depay, Dele Alli e André Gomes sono giocatori a caccia del rilancio dopo stagioni al di sotto delle aspettative. Joel Matip, 33enne ex difensore del Liverpool, sta recuperando dalla rottura del crociato e la sua tenuta fisica frena i club. Tre le possibilità in attacco: l’ex Manchester United Martial, il turco Yusuf Yazici, che Fonseca conosce bene per averlo allenato al Lille, e il 35enne Choupo-Moting, svincolati dal Bayern Monaco.