Napoli, la smentita su Hermoso e l’accusa al quotidiano: vespaio sui social

Il club pubblica un tweet in cui dichiara completa la difesa con gli arrivi di Marin e Buongiorno e nega qualunque interesse per il difensore ex Atletico Madrid

Il Napoli non è interessato a Mario Hermoso: il club di Aurelio De Laurentiis ricorre addirittura ad un tweet ufficiale per smentire la notizia riguardo alla trattativa con il difensore spagnolo lanciata da Tuttosport, scatenando la reazione dei tifosi.

Napoli, nessun interesse per Hermoso

Difesa completata e nessun interesse per Mario Hermoso. Con un tweet pubblicato sul suo account X ufficiale il Napoli ha smentito la notizia lanciata da Tuttosport riguardo alla trattativa con il difensore spagnolo, che andrebbe avanti in attesa della partenza di uno dei centrali difensivi oggi in organico. Il Napoli cita esplicitamente Tuttosport, spiegando di non essere interessato ad Hermoso.

Napoli smentisce Tuttosport su Hermoso con un tweet

“Tuttosport continua a parlare di Hermoso al Napoli – si legge nel post della società azzurra – . La linea della difesa è stata completata con gli arrivi di Marin e Buongiorno. Il pur bravo Hermoso non fa parte degli obiettivi del Napoli”. Con l’arrivo dello spagnolo e dell’ex Torino, insomma, il Napoli si ritiene al completo.

Ma perché il Napoli ha voluto rispondere in maniera così esplicita al quotidiano torinese? Probabilmente perché da ieri sera il club azzurro è vicino alla cessione definitiva di Leo Ostigard, prossimo giocatore del Rennes: dopo quest’uscita molti tifosi attendono l’arrivo di Hermoso, col tweet di oggi il Napoli ha voluto fare chiarezza ed evitare che i suoi supporter restino delusi.

Napoli, le reazioni dei tifosi al tweet del Napoli

Una conseguenza che, però, non è riuscito ad evitare, almeno a giudicare dalle prime reazioni sui social dei tifosi al tweet di stamane. “Ottima notizia. Si tifa contro”, il commento di Matteo su X, evidentemente deluso dall’uscita del Napoli. “E certo, abbiamo Juan Jesus…”, aggiunge Marcus. Ad altri tifosi, invece, non è piaciuta l’idea del Napoli di smentire una semplice notizia di mercato. “Ma che problemi avete?”, domanda Gigi. “Che tweet inutile”, aggiunge Giulia. “Imbarazzanti come sempre – il parere di Pierluigi – Si può parlare di New Era, di rebranding, di sponsor internazionali e tutto quello che volete, ma finché ci saranno tweet così vivremo sempre nel Medioevo”.