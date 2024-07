Olimpiadi, Serie A rappresentata da dieci calciatori a Parigi 2024: convocati anche giocatori di Napoli e Roma

Sale l'attesa per l'inizio del torneo di calcio che coinvolgerà le nazionali U23 in occasione dei prossimi Giochi Olimpici: ci sarà anche un po' d'Italia

Si avvicina lo start delle Olimpiadi di Parigi e del torneo di calcio che caratterizzerà il periodo dedicato ai Giochi Olimpici 2024. Riflettori puntati sulle nazionali U23 e, in particolare, sui calciatori della nostra Serie A che prenderanno parte alla competizione a cinque cerchi, a caccia di una medaglia importante. Da Beltran a Bernabé, fino ad arrivare all’uzbeko Shomurodov e alla colonia americana del Venezia.

Tutti i calciatori di Serie A impegnati a Parigi 2024

Grande curiosità per quanto riguarda gli atleti del massimo campionato italiano che parteciperanno a Parigi 2024. Occhi su Lucas Beltran, ex stella del River Plate e oggi oggetto misterioso della Fiorentina, dove ci si aspettava un altro rendimento sotto il profilo realizzativo. Al classe 2001 il compito di trascinare l’Argentina U23. La Spagna affiderà la sua cabina di regia ad Adrian Bernabé, uno dei migliori giocatori del neopromosso Parma, mentre gli Stati Uniti potranno contare sulla “colonia” del Venezia, grazie alla presenza di Busio e Tessmann. Centrocampo tutto arancioneroverde.

Tra i giovani talenti in rampa di lancio, compare anche El Azzouzi del Bologna, diventato famoso per la rovesciata messa a segno all’Olimpico contro la Roma di De Rossi. In cerca di conferme l’uzbeko Shomurodov, amatissimo in patria. La scommessa Coli Saco, invece, potrebbe rivelarsi una delle sorprese del Mali: il ragazzo del Napoli, reduce dal prestito all’Ancona, piace tantissimo anche in Serie B.

Questo l’elenco completo dei calciatori di Serie A che parteciperanno ai prossimi Giochi Olimpici:

Lucas Beltran , Argentina (Fiorentina)

, Argentina (Fiorentina) Adrian Bernabé , Spagna (Parma)

, Spagna (Parma) Gianluca Busio , Stati Uniti (Venezia)

, Stati Uniti (Venezia) Henry Camara , Guinea (Atalanta)

, Guinea (Atalanta) Oussama El Azzouzi , Marocco (Bologna)

, Marocco (Bologna) Diego Gonzalez , Paraguay (Lazio)

, Paraguay (Lazio) Juan Miranda , Spagna (Bologna)

, Spagna (Bologna) Coli Saco , Mali (Napoli)

, Mali (Napoli) Eldor Shomurodov , Uzbekistan (Roma)

, Uzbekistan (Roma) Tanner Tessmann, Stati Uniti (Venezia)

Bernabé, la stella del Parma che vuole prendersi la Spagna

Fare il grande salto. È questo l’obiettivo di Adrian Bernabé, metronomo del Parma di Fabio Pecchia, straordinario protagonista dell’ultimo campionato di Serie B, chiuso con 8 gol e 4 assist in 35 partite. Brevilineo dal mancino prelibato, ha dimostrato di avere una personalità incredibile nel cuore della mediana ducale, finendo nel mirino del ct De La Fuente e della nazionale maggiore spagnola. Dopo aver centrato la promozione in A, per il classe 2001 è arrivato il momento dell’esordio tra i grandi del calcio italiano: una vetrina importante per confermare quanto di buono fatto lo scorso anno ed essere all’altezza dei top club, che hanno da tempo messo gli occhi su di lui.

Cresciuto nelle giovanili del Manchester City, sotto l’ala di Enzo Maresca e Pep Guardiola, Bernabé ha deciso di trasferirsi in Italia per provare una nuova esperienza e crescere all’ombra del Tardini, con la consapevolezza di dover affrontare le difficoltà che ogni gavetta comprende. Due stagioni e mezzo in cadetteria e ora il salto di categoria, che dovrà coincidere con il tanto atteso salto di qualità. Il Parma, intanto, si sfrega le mani, pensando ad una ricca plusvalenza nel 2025.

Tessmann, tra Olimpiadi e mercato

A Parigi, riflettori puntati su Tanner Tessmann, centrocampista statunitense destinato a diventare una telenovela di questo mercato estivo. In uscita dal Venezia di Eusebio Di Francesco, è stato inseguito a lungo dall’Inter del tandem Marotta-Ausilio, che avrebbe voluto acquistarlo a titolo definitivo, per poi cederlo in prestito in Italia e all’estero. Una soluzione che non ha convinto fino in fondo l’entourage del ragazzo, che piace tantissimo anche a Torino e Fiorentina: la società di Urbano Cairo potrebbe tentare l’affondo una volta formalizzata la cessione di Ilic, sempre vicino allo Zenit San Pietroburgo, mentre la formazione allenata da Raffaele Palladino ha bisogno di arricchire in tempi brevi il reparto nevralgico del campo.

Complice l’Olimpiade, non è escluso che Tessmann diventi un colpo di fine mercato. Andrà valutato il suo rendimento nel corso del torneo, così come le condizioni del ragazzo a ridosso del via della Serie A 2024/25. Il Venezia, dal canto suo, preferisce attendere i Giochi Olimpici per scatenare un’asta e incassare un tesoretto importante nel mese di agosto.