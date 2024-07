Mercato: Juve su Todibo, Inter gelata da Zangrillo per Gudmundsson ed è (quasi) saltato pure Tessmann

Il club bianconero stringe per il difensore del Nizza, mentre si complicano i piani di Marotta per due obiettivi a centrocampo e in attacco. Tutti gli aggiornamenti.

Come risponderanno Juventus e Inter alle mosse del Milan, che ha ufficializzato Morata e sta stringendo i contatti col Salisburgo per il difensore chiesto da Fonseca, la rivelazione Pavlovic? Il club bianconero pensa a puntellare la difesa, mentre i nerazzurri sono impegnati a rinforzare centrocampo e attacco. L’obiettivo numero uno di Giuntoli per il reparto arretrato è Jean-Clair Todibo, mastino del Nizza. Marotta, invece, continua a seguire con attenzione Albert Gudmundsson, folletto islandese del Genoa, e Tanner Tessmann, mediano del Venezia: per entrambi, tuttavia, il neo presidente nerazzurro ha dovuto ingoiare bocconi amari in rapida successione.

Juve, forte accelerata per Todibo del Nizza

Secondo vari esperti di mercato, ci sono stati nuovi contatti nelle ultime ore tra la Juve e l’entourage di Todibo. La valutazione del difensore da parte del Nizza è piuttosto alta: 40 milioni di euro. Giuntoli, però, spera di poter strappare un sì a condizioni più vantaggiose. L’obiettivo – difficile – della Juventus è quello di arrivare a strappare un prestito oneroso, magari con obbligo di riscatto, forte della volontà del calciatore che preferirebbe il trasferimento in Italia al West Ham, il club di Premier League che maggiormente si è mosso sulle sue tracce. L’accordo con gli agenti del calciatore c’è già: manca solo l’intesa col club.

Inter su Gudmundsson, Zangrillo gela Marotta

L’Inter non sta a guardare. In occasione dell’incontro in Lega, Marotta ha avuto modo di scambiare con qualche parola col suo omologo genoano Zangrillo a proposito del futuro di Albert Gudmundsson. Inzaghi stravede per l’islandese, ma sia il tecnico rossoblu Gilardino che il presidente hanno ribadito che al momento la trattativa è ben lungi dalla sua conclusione. Anzi, Zangrillo ha fatto sapere che, per come stanno le cose, Gudmundsson rimarrà a Genova: “I miei rapporti con Marotta sono straordinari, ogni tanto ci sono rivisitazioni. Ho detto che Albert deve sognare ma può continuare a sognare anche a Genova, anzi auspico che continui a farlo da noi. L’impressione è che Albert possa restare in Liguria”.

Venezia, Tessmann ormai lontano dai nerazzurri

E l’impressione è anche che si sia complicato forse irrimediabilmente l’approdo in nerazzurro di Tanner Tessmann, vertice basso del centrocampo del Venezia. L’Inter aveva raggiunto un’intesa di massima col club lagunare (con inserimento di Oristanio quale parziale contropartita), ma il ds del Venezia Filippo Antonelli ha chiarito: “Tessmann andrà via, con l’Inter era tutto fatto, da parte nostra c’era la volontà di riprenderlo in prestito, lui però preferisce andare da altre parti. L’Inter si è messa a cercare una soluzione, ma la cosa può anche saltare. Ci sono altre squadre su di lui, come la Fiorentina e il Como”. E l’Inter, a quanto pare, si è defilata.