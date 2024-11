Juventus, gli infortuni di Cabal e Bremer mettono nei guai Giuntoli e Motta: Dier, Kiwior e Maguire le piste calde

La dirigenza bianconera è già al lavoro per tamponare ai gravi infortuni in difesa: le prime idee di Giuntoli e le possibili soluzioni temporanee

Thiago Motta dal suo arrivo alla Juventus non ha mai cercato alibi, ha sempre analizzato con chiarezza il momento delle squadra, cercando di superare gli ostacoli. Spesso con estrema calma, anche dopo il grave infortunio di Bremer. Una sciagura che ha messo in allarme anche la società, che ha iniziato a stilare una lista di giocatori utili per gennaio. E ora Giuntoli probabilmente dovrà fare gli straordinari, viste le notizie arrivate dalla Colombia su Cabal.

Juve, in ansia per Cabal

Il difensore colombiano è atteso al JMedical per i controlli strumentali al ginocchio sinistro dopo l’infortunio subito con la Colombia in allenamento. Dai primi responsi dal Sudamerica non sembra niente di positivo e si parla di una possibile rottura o lesione del legamento crociato. Se venisse confermata anche in Italia, vorrebbe dire stagione finita. La story pubblicata dalla fidanzata sui social non preannuncia nulla di buono: “Ti amo molto marito mio. Le battaglie saranno molte, ma noi saremo qui per affrontarle”.

Thiago Motta, allarme difesa

La Juventus dovrà affrontare i prossimi impegni in Serie A e in Champions League con la difesa quasi contata. L’esplosione di Savona ha in parte attenuato la grande scossa, ma Thiago Motta avrà bisogno di un altro Danilo rispetto a quello visto nelle gare precedenti per cercare di fare una giusta rotazione e non appesantire troppo i calciatori. Probabilmente ci potrà essere qualche promozione dalla Next Gen: Gil ha già assaporato la Serie A e forse Pedro Felipe potrebbe essere il prossimo. Quasi sicuramente la dirigenza aspetterà poi la finestra di calciomercato di gennaio per intervenire, evitando di prendere qualche svincolato fuori forma.

Juventus, i nomi di Giuntoli

Uno dei nomi in cima alla lista è sicuramente quello di Kiwior, che all’Arsenal non sta trovando spazio. Thiago Motta lo ha allenato allo Spezia e lo conosce bene: può fare sia il terzino sia il difensore centrale, una soluzione perfetta in questa situazione d’emergenza. Di certo però i Gunners non lo regaleranno a prezzo di saldo.

Sul taccuino del dirigente potrebbero esserci anche altri due “esuberi” delle big: Dier, che al Bayern Monaco non ha spazio, e Maguire che al Manchester United è ormai una riserva e non è ben visto dai tifosi. Oltre ai giocatori internazionali un’altra soluzione potrebbe arrivare direttamente dalla Serie A e come direzione ha l’ex club allenato dall’allenatore bianconero, il Bologna. Nei rossoblù sia Lucumì sia Beukema sono apprezzati, ma i felsinei non hanno intenzione di perderli a stagione in corso. Per la Juventus il calciomercato è già iniziato e Giuntoli dovrà “cucinare” a tempo pieno.