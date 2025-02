Piano Juventus per Hancko a giugno, il vero obiettivo è Yeremay Hernandez. Retroscena McKennie

Pronto il quinquennale per lui, in arrivo a giugno: il vero gioiellino è però lo spagnolo già nella lista del Como stilata da Cesc Fabregas

Hancko batte Alberto Silva, nelle aspirazioni di mercato per quel che verrà anche se in una triangolazione che potrebbe riservare – per i più esigenti – un impegno notevole per via dell’inserimento di altri attori. Cristiano Giuntoli, come era chiaro, evidente dalle ultime battute della sessione di mercato appena conclusa è già proiettato in avanti.

E nella sua lista dei desideri, che poi è quel che vorrebbero anche la Juventus e Thiago Motta, comparirebbe anche l’obiettivo numero 1 di Cesc Fabregas e del suo Como, Yeremay Hernandez. Un’operazione ambiziosa, di prospettiva e di lungo periodo in cui avrebbe un ruolo anche McKennie.

Juve-Como per il talento Yeremay Hernandez

Il talento spagnolo classe 2002 è stato seguito dagli osservatori bianconeri e dai più importanti club europei, tra cui il Como di Fabregas il quale nutre stima sportiva nei confronti del ragazzo che ha già collezionato dei risultati notevoli. Siamo già a 8 gol e 3 assist in 22 presenze in questa stagione.

Apprezzato pure da Napoli e Chelsea negli ultimi mesi l’hanno fatto tenere sotto osservazione senza mai avanzare allo step successivo, cosa che avrebbe intenzione di fare Giuntoli a tempo debito e riuscendo a superare la concorrenza del Como.

L’offerta del Como e la stima di Fabregas

Un’offerta, in verità, già c’è stata riferisce Tuttosport, da parte dei fratelli Hartono, che avevano messo sul piatto 15 milioni per assicurarsi le prestazioni dell’ala sinistra originario di Las Palmas.

Il Deportivo, intuendo il potenziale, ha deciso di procedere secondo una sua logica: ha rinnovato il contratto del classe 2002 fino al 2030, ma soprattutto togliendo l’abbordabile clausola rescissoria da 20 milioni.

Il fronte Hancko

Giuntoli attende il momento definitivo per l’affondo, intanto si gode il difensore che aveva già adocchiato e che avrebbe voluto probabilmente già a gennaio, David Hancko. Il centrale slovacco andrà via dal Feyenoord e intende mantenere la parola data già a inizio dicembre alla Vecchia Signora.

Pronto un quinquennale da 2,5 milioni a stagione più bonus. E allora avanti tutta. Anche perché dalle parti della Continassa contano di sfruttare la finestra di mercato dall’1 al 10 giugno (valida per chi parteciperà al Mondiale per Club) per completare l’affare. Così da avere Hancko abile e arruolabile già per la rassegna iridata.

Infine nelle prossime settimane la dirigenza ha in programma di incontrare gli agenti di Weston McKennie; lo scopo è quello di garantire al giocatore il prolungamento di contratto nella prospettiva di trattenerlo a lungo.