Inter, incubo asterisco: nel recupero con la Fiorentina Inzaghi rivede i fantasmi di Bologna. Napoli assapora lo scudetto

Altro recupero e altra chance sprecata dall'Inter, che viene battuta nettamente dalla Fiorentina e fallisce l'aggancio al Napoli. E ora nella testa di Inzaghi torna l'incubo di Bologna

Asterischi e recuperi sono sempre più indigesti all’Inter e a Simone Inzaghi, battuti nettamente dalla Fiorentina nella prosecuzione del match interrotto lo scorso 1 dicembre. Sconfitta che fa tornare alla mente dei tifosi nerazzurri – probabilmente anche del tecnico piacentino – la sconfitta contro il Bologna che nella stagione 2021/2022 decise lo scudetto in favore del Milan e che permette al Napoli di rimanere da solo in vetta, con il destino nelle proprie mani.

Altro asterisco non sfruttato dall’Inter

L’Inter si presentava al recupero della 14esima giornata di Serie A con la Fiorentina con tre punti in meno del Napoli capolista in classifica e un asterisco che tanto faceva ben sperare per l’aggancio in vetta. E invece, come accaduto già in più di un’occasione nel recente passato, quell’asterisco più che un sogno di gloria ha assunto i contorni dell’incubo, con i nerazzurri che sono stati protagonisti di una prestazione ben al di sotto delle aspettative, finendo col venire schiacciati dalla formazione viola, che ha trionfato nettamente per 3-0.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Dal Bologna alla Fiorentina passando per il…Bologna

Già nell’arco di questa stagione i nerazzurri avevano gettato al vento una chance importante contro il Bologna in occasione del recupero della 19esima giornata, che non si era disputata causa impegno in Supercoppa italiana dell’Inter. In quel caso i nerazzurri erano quanto meno riusciti a evitare la sconfitta, chiudendo il match in parità, ma fallendo l’occasione di avvicinarsi al Napoli.

A proposito di recuperi e asterischi in classifica, quello di gennaio non è certo il primo che torna alla mente dei tifosi dell’Inter pensando al Bologna. Difficile infatti cancellare dalla memoria dei nerazzurri, soprattutto da quella di Simone Inzaghi che spera di non rivivere lo stesso incubo anche quest’anno, la sconfitta per 2-1 – per colpa, anche, di un errore grossolano del portiere Ionut Radu – subita contro i felsinei nel recupero della 20esima giornata della stagione 2021/2022, che vedeva l’Inter e il Milan contendersi lo scudetto, poi conquistato dai rossoneri grazie ai due punti di vantaggio sui cugini, che il 27 aprile 2022 gettarono al vento la chance di sorpasso a quattro giornate dal termine.

E ora il Napoli vede lo scudetto

Grazie a questo scivolone in classifica il Napoli si conferma dunque la capolista indiscussa del campionato con 54 punti, sempre tre in più dell’Inter, che non ha più asterischi e recuperi per sperare nell’aggancio. Alla fine del campionato mancano ancora tante giornate, compreso lo scontro diretto, ma ora i partenopei hanno il destino nelle loro mani, oltre al vantaggio di non avere altri impegni al contrario dei nerazzurri, che dovranno dividere le loro energie tra Serie A, Champions League e Coppa Italia.