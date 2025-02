Hamsik, tanto Napoli nella partita d’addio a Bratislava: Higuain il grande assente, la data rievoca Maradona

L’ex capitano giocherà con i vecchi compagni in azzurro: presenti Lavezzi, Paolo Cannavaro, Mertens, Cavani e Callejon. La data è il 5 luglio, giorno dello “sbarco” di Diego al San Paolo

Dopo una lunga attesa, Marek Hamsik ha finalmente annunciato la data della sua partita d’addio al calcio: si disputerà a Bratislava il 5 luglio, data speciale legata a Diego Armando Maradona, e vedrà la partecipazione di tanti ex giocatori del Napoli, da Lavezzi a Cavani, da Mertens a Callejon.

Hamsik annuncia la sua partita d’addio al calcio

Marek Hamsik ha giocato la sua ultima partita il 20 giugno 2023, quando ha indossato per l’ennesima volta la fascia di capitano della Slovacchia, nella gara vinta per 1-0 sul Lichtenstein nelle qualificazioni agli Europei. A distanza di un anno e mezzo l’ormai ex centrocampista ha annunciato di aver organizzato la sua partita d’addio al calcio, un evento che, ovviamente, vedrà la partecipazione di tanti ex compagni di squadra del Napoli, il club in cui Hamsik ha militato più a lungo nel corso della sua carriera: 11 stagioni e mezzo, dall’estate 2007 al gennaio 2019, per un totale di 520 partite – recordman assoluto in serie A (408) e in Europa (80) – condite da 121 gol e 104 assist.

Hamsik, la data dell’addio e il collegamento con Maradona

Hamsik ha scelto Bratislava, capitale della Slovacchia, come sede della sua partita d’addio. La data, invece, crea un ponte ideale con Napoli e il Napoli, la sua storia e i suoi miti calcistici e non: si giocherà infatti il 5 luglio, un giorno particolarmente caro ai tifosi partenopei.

In quella data, nel 1984, fu presentato Diego Armando Maradona, che per la prima volta mise piede allo stadio San Paolo, stracolmo di napoletani accorsi soltanto per vederlo palleggiare e per pronunciare le sue prime parole da giocatore del Napoli.

Da Lavezzi a Mertens, gli ex Napoli alla partita per Hamsik

Ovviamente, il 5 luglio ci sarà tanta storia del Napoli anche nelle formazioni in campo a Bratislava. Per la sua partita d’addio, infatti, Hamsik ha invitato tanti ex compagni di squadra in azzurro: da Ezequiel Lavezzi, che nell’estate del 2007 venne presentato ai tifosi e alla stampa partenopea lo stesso giorno dell’ex centrocampista slovacco, a Edinson Cavani, uno dei giocatori che più ha usufruito degli assist di Hamsik nel suo triennio napoletano. E poi ancora Paolo Cannavaro, da cui Hamsik ereditò la fascia di capitano, a Dries Mertens e José Callejon, due degli assi del Napoli di Maurizio Sarri che sfiorò lo scudetto nel 2019.

Higuain grande assente alla gara d’addio di Hamsik

Hamsik ha invitato alla sua partita d’addio anche Gonzalo Higuain, che però ha già annunciato la sua assenza. Ad annunciarlo è stato lo stesso Hamsik, spiegando che la gara cade proprio nel giorno del compleanno del padre del Pipita. Saranno presenti, invece, i nazionali che hanno giocato con Hamsik nella Slovacchia: tra tanti, anche Milan Skriniar e Stanislav Lobotka, centrocampista che proprio Marekiaro suggerì alla dirigenza del Napoli quando lasciò il club.