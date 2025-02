Pagelle Fiorentina-Inter 3-0: Kean devastante, Ranieri cuore di capitano. Lautaro spento, Bisseck sta a guardare

I Viola stendono la squadra di Inzaghi nella ripresa: apre Ranieri con un sinistro al volo, poi Kean fa doppietta di testa e di piede. Inter impalpabile, il Napoli resta a +3

La Fiorentina strapazza l’Inter e sale al 4° posto aggiudicandosi il recupero di campionato (3-0 per i Viola). Nel primo tempo a Carlos Augusto viene annullato un gol per fuorigioco, ma le occasioni migliori le crea la squadrad Palladino, con il colpo di testa di Kean sventato da Sommer e il destro di Dodo sul fondo. Viola avanti al 15′ della ripresa con un sinistro in corsa di Ranieri sugli sviluppi di un corner. L’Inter non reagisce e incassa pure il 2-0 da Kean (colpo di testa). Barella e Arnautovic non riaprono l’incontro, che viene invece chiuso da Kean al 43′, con la complicità del retropassaggio errato di Dimarco.

Fiorentina-Inter, la chiave della partita

Per regolamento, Palladino deve fare a meno dei “nuovi” Fagioli, Folorunsho, Ndour, Pablo Marì e Zaniolo, più gli indisponibili Adli, Gudmundsson e lo sfortunato Bove, senza dimenticare chi è andato via (Biraghi, Ikoné, Kouamè e Sottil). A Inzaghi va decisamente meglio: fuori il solo Zalewski.

Scelte obbligate per i Viola, con Cataldi e Colpani in panchina perché non al meglio. Quattro novità rispetto ai primi 16’ giocati: dentro Pongracic, Mandragora, Richardson e Parisi. L’Inter risponde con Carlos Augusto e Frattesi titolari per Dimarco e Barella.

Si riparte da una rimessa laterale di Gosens. Quattro minuti più tardi, Lautaro Martinez prende la mira e dal limite impegna De Gea alla parata in corner. Al 30’, l’Inter passa: sugli sviluppi di un corner, Bastoni rimette il pallone in area che Carlos Augusto gira in porta. Interviene il Var: il brasiliano era poco oltre Pongracic, gol annullato per fuorigioco. Regolare, invece, la posizione di Kean, che al 33’, sul cross di Parisi, schiaccia di testa e trova la strepitosa risposta di Sommer.

Cresce la Fiorentina, che al 39’ ha un’altra chance per segnare, in ripartenza: Dodo si invola in area, ma ciabatta e manda fuori la conclusione sul secondo palo. L’ultima occasione del primo tempo è per Thuram, che di testa non inquadra la porta. La ripresa si apre con un tiraccio di Kean, imitato al 9′ da Lautaro. Innocuo il giro palla dell’Inter, la Fiorentina ci crede e al 15′ sblocca il risultato: schema da corner, Ranieri arriva in corsa, anticipa Frattesi e col sinistro al volo infila Sommer sul primo palo.

L’Inter sbanda e al 23′ incassa il secondo gol: Calhanoglu perde palla a centrocampo, Richardson innesca la ripartenza e allarga per Dodo, il cui cross sul secondo palo trova pronto Kean, che stacca alle spalle di Bisseck e di testa beffa Sommer. Infuriato Inzaghi ne cambia subito tre: dentro Dimarco, Barella e Arnautovic, fuori Bastoni, Calhanoglu e Mkhitaryan. Ci provano subito Barella (destro al lato) e Dimarco (pallonetto dalla lunghissima distanza bloccato da De Gea).

Per l’Inter non è serata e la Fiorentina dilaga: retropassaggio errato di Dimarco, Kean ne approfitta e fulmina Sommer in uscita. Nel finale esordio per Caprini, attaccante della Primavera viola (già 9 gol in campionato).

Pagelle Inter

Sommer 5,5 – Aziona i suoi riflessi al 33’ del primo tempo respingendo il colpo di testa sottomisura di Kean. Non può nulla sul sinistro al volo di Ranieri e sul secondo gol di Kean, ma sembra poco reattivo sull’inzuccata di Kean per il momentaneo 2-0.

– Aziona i suoi riflessi al 33’ del primo tempo respingendo il colpo di testa sottomisura di Kean. Non può nulla sul sinistro al volo di Ranieri e sul secondo gol di Kean, ma sembra poco reattivo sull’inzuccata di Kean per il momentaneo 2-0. Bisseck 5 – Fuori posizione nell’occasione di Dodò, sembra intimidito dalle scorribande dei Viola dalle sue parti. Peggiora la sua serata facendosi sbranare alle spalle da Kean, che raddoppia.

– Fuori posizione nell’occasione di Dodò, sembra intimidito dalle scorribande dei Viola dalle sue parti. Peggiora la sua serata facendosi sbranare alle spalle da Kean, che raddoppia. De Vrij 6 – Accompagna Beltran marcandolo a tutto campo, ci mette fisico ed esperienza nelle situazioni più delicate. Peccato per la serata storta dei due compagni di reparto.

– Accompagna Beltran marcandolo a tutto campo, ci mette fisico ed esperienza nelle situazioni più delicate. Peccato per la serata storta dei due compagni di reparto. Bastoni 5,5 – Quasi un assist e una mezza dormita in 3’, nel primo tempo: Kean gli sbuca alle spalle e impegna Sommer. Anche sull’occasione di Dodò non è brillante. Poco meglio nella ripresa, ma comunque insufficiente.

– Quasi un assist e una mezza dormita in 3’, nel primo tempo: Kean gli sbuca alle spalle e impegna Sommer. Anche sull’occasione di Dodò non è brillante. Poco meglio nella ripresa, ma comunque insufficiente. (24′ st Dimarco 5 – Febbricitante, prova a sorprendere De Gea dalla lunga distanza. Sbaglia il retropassaggio per Barella e serve un assist involontario a Kean, che ringrazia e fa doppietta).

– Febbricitante, prova a sorprendere De Gea dalla lunga distanza. Sbaglia il retropassaggio per Barella e serve un assist involontario a Kean, che ringrazia e fa doppietta). Dumfries 5,5 – Parisi è una spina nel fianco, prova a sfidarlo facendo valere la maggiore prestanza fisica, ma l’irpino regge l’urto.

– Parisi è una spina nel fianco, prova a sfidarlo facendo valere la maggiore prestanza fisica, ma l’irpino regge l’urto. Frattesi 5 – Non riesce a trovare spazi dove inserirsi, pecca di qualità nella gestione del pallone. Troppo statico, si fa anticipare da Ranieri sul gol (dal 37′ st Asllani sv ).

– Non riesce a trovare spazi dove inserirsi, pecca di qualità nella gestione del pallone. Troppo statico, si fa anticipare da Ranieri sul gol (dal 37′ st ). Calhanoglu 5 – Da piazzato e su azione, pennella due, tre inviti interessanti non sfruttati dai compagni, anche per l’assenza di precisione del turco. Sanguinoso il pallone perso a centrocampo, che innesca la ripartenza viola per il 2-0 di Kean. Inzaghi lo tira subito via (dal 24′ st Barella 5,5 – Ha subito sul destro l’occasione per accorciare le distanze, ma sbaglia mira. Sorpreso dal retropassaggio sballato di Dimarco).

– Da piazzato e su azione, pennella due, tre inviti interessanti non sfruttati dai compagni, anche per l’assenza di precisione del turco. Sanguinoso il pallone perso a centrocampo, che innesca la ripartenza viola per il 2-0 di Kean. Inzaghi lo tira subito via (dal 24′ st – Ha subito sul destro l’occasione per accorciare le distanze, ma sbaglia mira. Sorpreso dal retropassaggio sballato di Dimarco). Mkhitaryan 5,5 – Soffre la pressione viola e rallenta la manovra nerazzurra. Lascia il campo senza incidere (dal 24′ st Arnautovic 5,5 – Un tentativo di testa fuorimisura e un pallone mancato sotto porta).

– Soffre la pressione viola e rallenta la manovra nerazzurra. Lascia il campo senza incidere (dal 24′ st Un tentativo di testa fuorimisura e un pallone mancato sotto porta). Carlos Augusto 5 – Lesto in girata, ma il Var gli annulla il gol. Da lì in poi è un continuo rincorrere, Dodo lo batte in tutti i duelli, anche in occasione del cross per il 2-0 di Kean (dal 37′ st Taremi sv ).

– Lesto in girata, ma il Var gli annulla il gol. Da lì in poi è un continuo rincorrere, Dodo lo batte in tutti i duelli, anche in occasione del cross per il 2-0 di Kean (dal 37′ st ). Thuram 5,5 – Vive di fiammate nel primo tempo, ma quando parte è dura contenerlo. Prima dell’intervallo manda alto un colpo di testa. Nella ripresa colpevolmente non pervenuto.

– Vive di fiammate nel primo tempo, ma quando parte è dura contenerlo. Prima dell’intervallo manda alto un colpo di testa. Nella ripresa colpevolmente non pervenuto. Martinez 5 – Sente il destro “caldo” e lo arma subito impegnando De Gea alla parata. Poi si assenta fino a fine partita, colpendo solo l’esterno della rete con l’Inter già sotto di due reti.

Fiorentina top e flop

Kean 8 – Prende il tempo a Bastoni, ma non angola il colpo di testa che Sommer sventa da gran campione. Si riscatta alla grande raddoppiando nella ripresa. E nel finale sfrutta il gentile omaggio di Dimarco regalandosi la doppietta personale.

– Prende il tempo a Bastoni, ma non angola il colpo di testa che Sommer sventa da gran campione. Si riscatta alla grande raddoppiando nella ripresa. E nel finale sfrutta il gentile omaggio di Dimarco regalandosi la doppietta personale. Ranieri 7 – All’ottima prova difensiva aggiunge il gol che sblocca l’incontro, con un gesto atletico quasi da bomber di razza.

– All’ottima prova difensiva aggiunge il gol che sblocca l’incontro, con un gesto atletico quasi da bomber di razza. Dodo 7 – Gli manca solo il gol, e avrebbe anche potuto trovarlo se quel destro nel primo tempo non fosse stato strozzato e angolato un po’ troppo. Fa mulinare le gambe e crea superiorità in avanti, suo l’assist per il 2-0 di Kean.

– Gli manca solo il gol, e avrebbe anche potuto trovarlo se quel destro nel primo tempo non fosse stato strozzato e angolato un po’ troppo. Fa mulinare le gambe e crea superiorità in avanti, suo l’assist per il 2-0 di Kean. Parisi 6,5 – Buonissimo primo tempo. Ispirato sulla sinistra, Dumfries soffre la sua intraprendenza. Si conferma nella ripresa, vincendo il confronto con l’olandese dell’Inter.

– Buonissimo primo tempo. Ispirato sulla sinistra, Dumfries soffre la sua intraprendenza. Si conferma nella ripresa, vincendo il confronto con l’olandese dell’Inter. De Gea 6,5 – Risponde subito presente sul destro di Lautaro dal limite. L’unica vera parata della sua partita.

– Risponde subito presente sul destro di Lautaro dal limite. L’unica vera parata della sua partita. Pongracic 6,5 – Rimane indietro e quasi tiene in gioco Carlos Augusto sul gol. Passata la paura diventa insuperabile per Lautaro e Thuram.

– Rimane indietro e quasi tiene in gioco Carlos Augusto sul gol. Passata la paura diventa insuperabile per Lautaro e Thuram. Beltran 6 – Poco sfruttato in avanti. Prova ad accendersi nella ripresa, l’impegno non manca, si sacrifica tanto.

Fiorentina-Inter, la pagella dell’arbitro Doveri

Gli sfugge la posizione irregolare di Carlos Augusto sul gol, poi annullato, dal Var. Chiude il primo tempo senza ammonire, graziando Comuzzo per un fallo su Thuram al limite dell’area (avrebbe meritato il giallo). Contiene a fatica il nervosismo viola a fine primo tempo. Ripresa molto più tranquilla, sorveglia a vista i ventidue in campo senza errori. Voto: 6.