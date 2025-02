Zaniolo, Fiorentina ultima fermata per risorgere: ma i tifosi viola già boicottano il 'ritorno a casa'

Zaniolo è arrivato a Firenze: il messaggio della Fiorentina scatena la bufera dei tifosi. Non mancano le critiche dopo la parentesi negativa alla Dea

Nicolò Zaniolo è ufficialmente un nuovo giocatore della Fiorentina. Dopo la parentesi negativa con l’Atalanta e la scommessa persa da Gasperini – che ha provato in tutti i modi a mettere in riga il talento ex Roma , ma invano – il club Viola ha annunciato l’arrivo del giocatore. Le immagini pubblicate attraverso i propri canali social hanno però scatenato una bufera sul web. Dopo gli alti e bassi con la Roma, Aston Villa, Galatasaray ed Atalanta, i tifosi Viola non credono in una possibile trasformazione del giocatore.

Zaniolo-Fiorentina: l’operazione di mercato col Galatasaray

L’acquisto di Zaniolo rappresenta un investimento significativo per la Fiorentina. Il club toscano ha infatti coperto metà del costo del prestito oneroso che l’Atalanta avrebbe dovuto versare al Galatasaray, pari a 1,5 milioni di euro, oltre a farsi carico del 50% dell’ingaggio del giocatore, circa 1,2 milioni di euro.

L’accordo prevede anche un diritto di riscatto fissato a 16 milioni di euro, che potrebbe diventare obbligatorio nel caso in cui il giocatore disputi almeno il 65% delle partite stagionali. Sono inoltre previsti 3 milioni di bonus legati ai risultati della squadra e agli obiettivi individuali del calciatore.

Zaniolo, visite mediche e poi primo contatto con la squadra

La giornata di ieri per Zaniolo è iniziata con le visite mediche di rito presso l’Istituto Medico Fanfani. Insieme a lui, anche l’altro acquisto Viola: Cher Ndour che ha sostenuto i test medici prima di recarsi allo stadio Artemio Franchi per assistere alla partita poi vinta dalla Fiorentina.

Per Zaniolo si tratta di un ritorno a casa, visto che ha mosso i primi passi nelle giovanili della Fiorentina prima di intraprendere la sua carriera in altre squadre.

Tifosi Viola contenti a metà per Zaniolo

Tanti i messaggi d’affetto, per il ‘ritorno a casa’ di Nicolò Zaniolo, ma tante anche le critiche alla Fiorentina da parte dei tifosi sul web: “Un giocatore inutile che crea problemi ovunque vada.” E ancora: “L’Atalanta che stava in emergenza più totale l’ha scaricato, fatevi una domanda del perché e datevi anche una risposta”.

C’è poi chi ‘minaccia’ Zaniolo: “Non ti permettere di entrare in campo e baciare la maglia Viola come hai fatto in passato con altre squadre in cui sei stato e che poi hai tradito”. In molti non sostengono l’affare Zaniolo: “Ha fallito ovunque, speriamo che non crei problemi nello spogliatoio visti i suoi gloriosi passati con Kean.”

Non si placano gli animi sul web: “Speriamo che ora non ci rovini Kean con cui in passato ne ha combinate di cotte e di crude anche in Nazionale!!!” E infine: “Zaniolo, sarai tornato anche a casa ma vedi di trasformarti in tutt’altra persona. Magari fosse come Bove a livello comportamentale…”