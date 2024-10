Under 21 e U.20: da Kayode e Ndour a Konatè, è un'Italia sempre più multietnica, i convocati

Le scelte dei ct Nunziata e Corradi per i prossimi impegni degli azzurrini vanno in direzione di una nazionale con tanti naturalizzati

Non solo la Nazionale di Spalletti, la prossima settimana torneranno in campo anche l’Under 21 e l’Under 20. Ed è un’Italia sempre più multietnica, quella che sarà protagonista durante la sosta dei campionati. In linea con altre discipline come atletica o pallavolo. Da Kayode e Nour a Konatè: ecco i convocati di Nunziata e Corradi.

L’Italia è sempre più multietnica: i nuovi talenti azzurri

Partiamo dall’Under 20. In difesa Bernardo Corradi si è affidato ad Adam Bakoune, terzino scuola Milan classe 2006 di origini marocchine che già piaceva a Pioli. E, ancora, Riyad Idrissi, calciatore del Modena nato in Sardegna da genitori marocchini.

In mezzo al campo il talento della Fiorentina Jonas Harder è figlio di un ingegnere di Amburgo, mentre Kevin Zeroli del Milan è nato a Busto Arsizio e ha la mamma nigeriana. Ha invece origini ivoriane Ismael Konaté, attaccante dell’Empoli che ha anche esordito in Coppa Italia nel match vinto 2-1 col Torino.

Da Kayode a Gnonto: gli azzurrini che sperano in Spalletti

Molti dei nomi che fanno parte dell’Under 21 sono ormai noti ai più. Kayode, terzino di Borgomanero con origini nigeriane, vanta già un numero di presenze elevato con la Fiorentina. Sono senegalesi quelle di Cher Ndour, che il PSG ha mandato in prestito al Besiktas di Ciro Immobile per farsi le ossa, come si dice in gergo.

Quindi Wilfried Gnonto del Leeds, ripartito dall’Under 21 dopo essere stato lanciato tra i big con l’ex ct Roberto Mancini, e Luca Koleosho, attaccante del Burnley nato negli Stati Uniti.

Italia, gli impegni dell’Under 20 e dell’Under 21

L’Under 20 di Corradi sarà impegnata nell’Elite League: giovedì 10 ottobre (ore 17:00) affronterà l‘Inghilterra allo stadio Stirpe di Frosinone, a seguire la trasferta a Coimbra contro il Portogallo in programma lunedì 14 (ore 18:00). L’Under 21 di Nunziata, invece, si gioca la qualificazione all’Europeo del 2025 in Slovacchia. Agli azzurrini basta un solo punto nello scontro diretto con l’Irlanda che andrà in scena martedì 15 ottobre, allo stadio Nereo Rocco di Trieste (ore 18:30). Giovedì 10 ottobre, invece, è prevista un’amichevole con il Livorno (ore 15:00).

Italia, i convocati dell’Under 20:

Italia, i convocati dell’Under 21: