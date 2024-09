Under 21, Norvegia-Italia 0-3: prova di maturità superata per gli azzurrini, Baldanzi dà spettacolo

Performance solida e compatta dei ragazzi di Carmine Nunziata nella gara valida per la nona giornata delle qualificazioni agli Europei Under 21

Giovanissima e appassionatissima di tutto lo sport: scrive di calcio giocato ma non rinuncia allo sguardo sull'extra campo, dove spesso si trovano risposte che il rettangolo verde non riesce a restituire

L’Italia U21 espugna la SR Bank Arena e vince l’importante sfida contro i pari età della Norvegia. La gara, valida per la nona giornata delle qualificazioni per gli Europei di categoria, è terminata con il risultato di 0-3 grazie alla tripletta superlativa di Tommaso Baldanzi. Tre punti cruciali per la squadra di Nunziata che difende il primo posto nel gruppo A con 21 punti all’attivo. A seguire c’è l’Irlanda a quota 17 punti, ma con una gara in meno rispetto agli Azzurrini. Martedì 15 ottobre chiuderà con la sfida con l’Irlanda U21.

Norvegia-Italia, il racconto del match

Consueto 4-3-2-1 per Nunziata, che deve rinunciare a Fazzini, fermato da un infortunio muscolare, ma ritrova Baldanzi, uscito anzitempo anche lui nella gara contro San Marino per una dolorosa contusione. Rispetto a quella partita, Zanotti e Pirola vengono schierati in difesa, mentre Fabbian prende posto a centrocampo. Sul fronte norvegese, la squadra risponde con un 5-3-2, affidando le chiavi dell’attacco a Mvuka e Broholm.

L’Italia U21 parte subito forte e sblocca il risultato dopo soli dieci minuti: azione corale degli azzurrini, con Pio Esposito che imbuca per Gnonto, il quale serve un assist perfetto per Baldanzi, bravo a finalizzare e siglare il vantaggio. Dopo una timida reazione da parte della Norvegia, è l’Italia a gestire il match, sfiorando il raddoppio con Gnonto, che su un cross di Ruggeri colpisce male di testa da ottima posizione, mandando fuori. Per i padroni di casa, l’unica occasione pericolosa arriva con il cross di Broholm per l’inserimento di Hansen-Aaroen, che manca il bersaglio di poco.

Nella ripresa, la Norvegia scende in campo con un atteggiamento più aggressivo e riesce a rallentare il ritmo dell’Italia. Desplanches diventa protagonista, neutralizzando due tiri insidiosi dei padroni di casa: prima su Arnstad, poi su Aasgaard. L’Italia si rialza con Pisilli, che sfiora il gol su un passaggio geniale di Zanotti, ma la palla colpisce il palo. Nel momento più difficile, arriva il raddoppio azzurro, ancora una volta con Baldanzi. Il 21enne della Roma, all’81’, chiude ufficialmente i giochi firmando la tripletta personale.

Norvegia U21, top e flop

Arnstad 6: Protagonista di una delle poche azioni pericolose della Norvegia, si fa notare con un tiro potente nella ripresa, ma trova un reattivo Desplanches.

Italia U21, top e flop

Baldanzi 8: Le sue giocate danno fluidità alla manovra e crea spazi. Firma la tripletta con tre reti superlativi raggiungendo quota quattro con la maglia dell’Under 21.

Il tabellino

NORVEGIA U21-ITALIA U21 0-3

MARCATORI: pt 10′ Baldanzi; st 27′ Baldanzi, 35′ Baldanzi.

NORVEGIA U21 (5-3-2): Tangvk; Lovik (42′ st Braude), Hjelde, Mannsverk (1′ st Aasgaard), Ostrom, Edh; Jatta (18′ st Nordas), Hansen-Aaroen, Arnstad; Mvuka (42′ st Nypan), Broholm (18′ st Ørjasaeter). A disp. Rugland Ree, Guddal, Skaret, Melkersen. All. Jalland.

ITALIA U21 (4-3-1-2): Desplanches; Zanotti, Coppola, Pirola, Ruggeri; Fabbian (42′ st Savona), Bove, Ndour; Baldanzi (42′ st Ghilardi); Gnonto (42′ st Raimondo), Pio Esposito (12′ st Pisilli). A disp. Zacchi, Bonfanti, Bianco, Tongya, Ambrosino. All. Nunziata.

ARBITRO: Gergo Bogar.

NOTE: Ammoniti: Coppola, Hjelde. Angoli: 5-1.Recupero: 2′ pt; 3′ st.