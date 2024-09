Norvegia-Italia U21, qualificazioni Europeo: orario, formazioni e dove vederla in tv

Gli azzurrini affrontano gli scandinavi per proteggere l'imbattibilità nel girone e fare un altro passo avanti verso la qualificazione all'Europeo

Continua il percorso dell’Italia U21 nel girone di qualificazione per il prossimo Europeo di categoria. Gli azzurrini al momento sono al comando della classifica, ma con una partita in più. La Norvegia e anche l’Irlanda sono pronte al sorpasso e per evitarlo i ragazzi di Nunziata dovranno giocare al massimo delle loro potenzialità, dopo il 7-0 rifilato a San Marino. Ora contro gli scandinavi sarà tutto un altro match.

Verso Norvegia-Italia U21: le ultime

Il commissario tecnico, Carmine Nunziata, deve fare i conti con l’infermeria e rinunciare agli infortunati Fazzini e Prati, già rientrati ad Empoli e Cagliari. L’allenatore spera invece di recuperare a pieno Baldanzi sulla trequarti per schieralo insieme a Gnonto ed Esposito: il calciatore della Roma è in dubbio. L’Italia al momento è in testa al Girone A con 18 punti in 8 partite e nessuna sconfitta e vuole tenersi stretta il primato per qualificarsi direttamente per la fase finale dell’Europeo e non fare ulteriori calcoli (staccano il pass le prime dei vari gruppi e le tre migliori seconde). La Norvegia U21 è a tre lunghezze dagli azzurrini, ma con una partita in meno. Resta un forte equilibrio e ogni punto potrà fare la differenza.

Dove vedere Norvegia-Italia U21

Il fischio d’inizio del match tra Norvegia U21 e Italia U21 valido per le qualificazioni agli Europei di categoria è previsto per martedì 10 settembre alle ore 18:30.La sfida sarà trasmessa in chiaro su RAI 2 e si potrà vedere in diretta anche in streaming su Rai Play sui proprio dispositivi mobili, come PC, smartphone o tablet.

Data : martedì 10 settembre

: martedì 10 settembre Orario : 18.30

: 18.30 Canale TV : Rai 2

: Rai 2 Streaming: Rai Play

Norvegia-Italia U21, le probabili formazioni

NORVEGIA UNDER 21 (4-3-3): Tangvik; Edh, Hjelde, Lovik, Ostrom; Aasgaard, Arnstad, Hansen-Aaroen; Orjaseter, Mvuka, Jatta. Ct: Jalland

ITALIA U21 (3-4-3): Desplanches; Pirola, Coppola, Ghilardi; Savona, Bove, Pisilli, Ruggeri; Baldanzi, Gnonto, Esposito. Ct: Nunziata