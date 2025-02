Fiorentina-Genoa 2-1 pagelle: dopo i gol di Kean e Gudmundsson la Viola s'addormenta ma vince, che sofferenza

Top e flop della gara: Kean e Gudmundsson fanno volare la Viola con due reti strepitose. Accorcia De Winter che si conferma il migliore dei rossoblù

Dopo due mesi la Viola torna a vincere al Franchi ma resta bella solo a metà. Dopo il successo all’Olimpico con la Lazio, la Fiorentina batte anche il Genoa (2-1), si riaffaccia in zona Champions a 39 punti (-1 dalla Juve momentaneamente quarta) ma soffre più del dovuto dopo aver chiuso il primo tempo avanti di due reti. Passo indietro del Grifone che si è visto solo nella ripresa e che interrompe una striscia positiva.

Sembrava tutto chiuso dopo 45′ ma dopo la prodezza di Kean – al 50esimo gol tra tutti i maggiori campionati europei (Ligue1, Premier e serie A) – e la rete dell’ex Gudmundsson la viola s’è addormentata. I rossoblù, ancora senza Balotelli neanche convocato e destinato ad andar via anche se al momento manca ancora un’offerta concreta, hanno preso a giocare seriamente e hanno riaperto la gara con De Winter, complice una rilassatezza eccessiva dei padroni di casa. Sofferenza infinita per la Fiorentina ormai senza benzina ma alla fine arriva la vittoria. Solo rimpianti per il Grifone che restano 12esimo a quota 26 punti.

Fiorentina-Genoa, la chiave tattica della gara

Fiorentina in campo con il solito 4-2-3-1. Le scelte di Palladino (squalificato): Kean guida l’attacco, alle sue spalle Gudmundsson, Folorunsho e Beltran gli esterni. Pongracic e Richardson in campo dal primo minuto.

Cambia tutto il Genoa che passa dal 4-3-3 al 4-2-3-1 per schierarsi a specchio con la Viola. Tra le scelte di Vieira c’è Pinamonti unica punta, Miretti e Cornet ai suoi lati. Masini davanti alla difesa, Martin e Sabelli i terzini. Messias e Vitinha partono dalla panchina.

Nel secondo tempo la Viola passa al 4-4-2 per aumentare la densità a centrocampo: Gudmundsson affianca Kean in avanti nel pressing alto sui portatori palla avversari.

Fiorentina-Genoa, curiosità: l’assistente Tolfo abbandona il campo

Al termine del primo tempo, uno dei due assistenti di gara è costretto ad abbandonare il campo per infortunio. Infatti, il primo assistente Tolfo esce dal campo e il suo posto viene preso dall’arbitro Santoro (che diventa quindi l’ex IV uomo ufficiale).

In caso di sostituzioni è di conseguenza il secondo assistente (Dei Giudici) a recarsi al centro del campo (al posto del IV uomo ora mancante) per dare l’autorizzazione ai cambi delle rispettive squadre.

I top e flop della Fiorentina

Kean 7.5. Sblocca la gara con un gol mozzafiato: da calcio piazzato, battuto da Mandragora, in girata conclude con l’esterno destro al volo e sorprende Leali.

Sblocca la gara con un gol mozzafiato: da calcio piazzato, battuto da Mandragora, in girata conclude con l’esterno destro al volo e sorprende Leali. Gudmundsson 7. Trova la rete del raddoppio Viola: su cross di Gosens controlla la sfera e di sinistro sorprende Leali con la complicità anche di una deviazione di Vasquez.

Trova la rete del raddoppio Viola: su cross di Gosens controlla la sfera e di sinistro sorprende Leali con la complicità anche di una deviazione di Vasquez. Mandragora 6. Realizza l’assist per Kean su schema da calcio piazzato. Non copre adeguatamente in area in marcatura su De Winter.

I top e flop del Genoa

De Winter 7. Al 55′ accorcia le distanze con un colpo di testa in area: sfrutta un cross di Martin da calcio d’angolo per battere De Gea.

Al 55′ accorcia le distanze con un colpo di testa in area: sfrutta un cross di Martin da calcio d’angolo per battere De Gea. Martin 6.5. Realizza l’assist per De Winter con cross da calcio d’angolo. Sulla fascia sinistra limita di danni sulle incursioni di Folorunsho.

Realizza l’assist per De Winter con cross da calcio d’angolo. Sulla fascia sinistra limita di danni sulle incursioni di Folorunsho. Leali 5.5. Viene ingannato dalla deviazione di Vasquez sul secondo gol subito ma poteva far meglio in uscita su Kean.

